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23.04.2020 10:51
Рубрика: Власть

Путин поручил утвердить льготную ипотеку до 1 мая

Текст: Кира Латухина
Президент подписал поручения по поддержке строительной отрасли. Речь, в частности, идет о льготной ипотеке, доступных кредитах застройщикам, поддержке дольщиков и масштабных инфраструктурных проектов.
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

До 1 мая правительство должно утвердить льготную ипотечную программу. Кредиты предоставляются до 1 ноября на покупку жилья в новостройках в размере до 3 млн рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях - до 8 млн рублей. Ставка - 6,5 процентов годовых на весь срок кредита.

Также президент поручил реализовать меры по доступности банковских кредитов, в том числе путем компенсации процентных ставок строительным организациям, которые сохраняют численность работников и предоставили обязательства по завершению строительства многоквартирных домов, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2020 и 2021 годах.

"Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" будет докапитализирован в объеме 30 млрд рублей. Средства пойдут на восстановление прав дольщиков. "ДОМ.РФ" получит госгарантию 50 млрд рублей для обеспечения привлечения заемных средств и приобретения стандартного жилья у застройщиков в целях его последующей реализации.

Фото: iStock
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Правительство должно обеспечить реализацию масштабных инфраструктурных проектов. Среди них - развитие железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей; строительство подходов к транспортному переходу через Керченский пролив; развитие автодорожной и железнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна, в центральном транспортном узле, на Черноморском побережье; модернизация аэродромных комплексов, в том числе в Челябинске, Перми, Хабаровске, Норильске; развитие портовой инфраструктуры в Мурманске, Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах, в Дальневосточном федеральном округе.

Еще Владимир Путин поручил увеличить до 50 процентов максимальный размер аванса при исполнении ранее заключенных контрактов на капитальное строительство и указал принять меры по продолжению ранее запланированных работ по объектам инфраструктуры. Строительство должно проводиться с учетом рекомендаций по снижению рисков распространения COVID-2019, включая экспресс-тестирование. Кроме того, госзаказчики получат возможность не применять ряд штрафных санкций, если неисполнение контрактов на строительство вызвано ограничениями, связанными с мерами по противодействию распространению коронавируса.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Президент поручил до 20 мая проработать вопрос о включении строительной отрасли в перечень наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения коронавируса, для оказания федеральной поддержки в регионах, где принято решение о приостановлении строительных работ.

К этому же сроку нужно доложить о проведении в период введения мер по противодействию COVID-2019 профилактических мероприятий по безопасности труда и защите здоровья граждан, работающих в строительстве, в первую очередь, на крупных объектах. Главы регионов также должны обеспечить мониторинг состояния застройщиков жилья с привлечением средств дольщиков, а также утвердить планы мероприятий по поддержке строительной отрасли.

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