Абстрактные обещания помощи никому не нужны - эффект должен быть на деле, заявил президент на совещании о мерах поддержки экономики с участием представителей банковского сообщества.

Пандемия угрожает жизни и здоровью людей, но столь же опасно ее воздействие и на экономику, отметил Владимир Путин. Общая задача - снизить неизбежные социально-экономические потери. Поэтому одновременно с шагами по профилактике болезни и наращиванию возможностей здравоохранения были приняты решения по поддержке семей, занятости и доходов, по содействию бизнесу и системообразующим компаниям. И важная роль здесь - у банков.

"Кредитные организации уже взяли на себя серьезную дополнительную нагрузку", - констатировал Путин. В том числе и убытки, связанные с антикризисной помощью. Банки напрямую работают с гражданами и предприятиями, и от них в значительной степени зависит, чтобы меры поддержки были эффективными, адресными, считает президент. Речь идет о каникулах по кредитам для граждан, чьи доходы сократились более чем на 30 процентов, льготных кредитах предприятиям и других решениях. Глава государства отдельно остановился на ипотечной программе, по которой до 1 ноября кредит на новое жилье можно будет взять по ставке 6,5 процента. Остальное компенсирует государство в течение всего срока ипотеки.

Банки уже начали принимать заявки на выдачу таких кредитов, сообщил президент и попросил рассказать, что сделано для того, чтобы ипотеку можно было оформить быстро, без лишних формальностей, в том числе дистанционно. "Также важно, чтобы деньги не оставались только у застройщиков, а работали, поддерживали занятость в смежных отраслях, по всей кооперационной цепочке", - указал он. Строительство жилья, инфраструктурных объектов - при строгом соблюдении санитарных норм и требований - должно продолжаться, напомнил Путин.

Он предложил обсудить, как реализуются предложенные меры поддержки. "Мы видим, что здесь есть очевидные проблемы и сложности, когда граждане не могут получить кредитные каникулы, а предприниматели - льготные кредиты. Им либо сразу отказывают, либо тянут время, либо предъявляют явно невыполнимые требования, и это - далеко не единичные случаи", - обратил внимание президент.

О принятых решениях мало объявить, нужно так отработать все этапы реализации, чтобы помощь пришла вовремя. "Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким", - пояснил президент и попросил правительство проанализировать ситуацию и вместе с Центробанком оперативно внести поправки в нормативную базу. "Все инструменты поддержки, включая банковские продукты, льготные программы, должны быть максимально доступны для тех граждан и предприятий, для которых они и предназначены", - указал он.

Чтобы помочь банкам объективно и быстро принимать решения о выдаче льготных кредитов, ФНС запустила специальный электронный сервис, и глава государства попросил доложить, как он работает. И еще одно принципиальное требование: обеспечить устойчивость самой банковской системы. "Нельзя допустить критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков", - заявил Путин. Чтобы снизить риски, предусмотрены гарантии минфина и ВЭБ. Президент попросил подумать, что еще можно сделать для обеспечения надежности кредитного портфеля, не повышая нагрузку на заемщиков.

"Банки, безусловно, быстрее статистики чувствуют пульс экономической жизни", - сказал глава государства и попросил поделиться оценками и прогнозами. Способность банков обеспечить устойчивый рост доступности и объемов кредитования станет важнейшим фактором восстановления и развития экономики, заключил президент.

Сегодня банковский сектор не относится к числу пострадавших отраслей и продолжает устойчиво функционировать, отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Но банки аккумулируют риски, возникающие в реальном секторе из-за падения экономической активности. И отложенный эффект накопленных рисков может создать осенью проблемы, предостерег он. Белоусов также сообщил, что дополнительные госзаймы могут составить 1,5-2 трлн рублей.

Нельзя допустить критического накопления так называемых плохих долгов, срывов и сбоев в работе банков

"Банки - это линия обороны нашей экономики от шоков", - заявила глава ЦБ. Они вошли в этот период в хорошей форме и способны принять на себя большой объем убытков, предоставлять кредитные каникулы и продолжать кредитование, заявила Эльвира Набиуллина. Накопленный запас прочности по капиталу - около 5 трлн рублей, есть профицит ликвидности - около 2,5 трлн рублей, "на руках" у банков - до 8 трлн рублей, которые они могут получить либо на рынке, либо у ЦБ.

Масштаб реструктуризации - беспрецедентный. "Меньше чем за месяц действия программ заявок на реструктуризацию поступило больше, чем в целом за прошлый год", - сравнила Набиуллина. Процент одобренных заявок на реструктуризацию кредитов граждан за неделю вырос до 60 процентов. В случае малого и среднего бизнеса - около 80 процентов.

Федеральная налоговая служба до конца апреля планирует подключить банки к платформе по льготному кредитованию, сообщил глава ФНС Даниил Егоров. От претендентов на кредит фактически нужны ИНН и численность сотрудников, заявки обрабатываются мгновенно.