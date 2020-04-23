Новости

Тизер: "Мир Дикого Запада" продлили на четвертый сезон 12:51
Лукашенко: Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций ВОЗ 12:46
Ростовская область стала лидером ЮФО по числу больных коронавирусом 12:46
Союз биатлонистов России досрочно выберет нового президента 12:44
"Город открытий" примет участие в Московском салоне образования 12:37
Для курганцев с подозрением на COVID-19 открыли изолятор 12:36
В Волгограде умер третий пациент с коронавирусом 12:36
В Крыму разрешат заниматься одиночными видами спорта 12:29
Аэропорт Шереметьево запустит тестирование на коронавирус 12:27
Toyota представила новый кроссовер с неоригинальным названием 12:24
На месторождениях Ямала подтверждено 88 новых случаев COVID-19 12:24
Названы топ-10 регионов России, импортирующих белорусские товары 12:23
Автор комедии "Папа, сдохни!" рассказал о своем новом фильме 12:23
Москвичам могут разрешить одиночные занятия спортом утром 12:20
Мэр Пусана ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах 12:17
Tesla посягнула на ценность бренда Toyota 12:17
Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50% 12:15
Академик Аганбегян оценил влияние пандемии на доходы населения 12:11
У главы Минстроя Карелии заподозрили коронавирусную инфекцию 12:11
Отдел полиции в Миассе закрыли на карантин 12:10
От коронавируса умер продюсер Джоэль Рогозин 12:06
На вызовы в Подмосковье врачей будет возить Яндекс 12:03
Володин предложил снизить тариф на энергоносители для религиозных организаций 12:00
Президент Мексики урезал зарплаты высокопоставленным чиновникам 11:53
В столице путь к домам и музеям, связанным с ВОВ, снабдят QR-кодами 11:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 12:27
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Аэропорт Шереметьево запустит тестирование на коронавирус

Текст: Ирина Огилько

В здравпунктах пассажирских терминалов аэропорта Шереметьево могут запустить тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Экспресс-автобусы до аэропорта Шереметьево будут ходить реже

В пресс-службе уточняют, что планы на запуск тестирования есть, но о сроке реализации пока не сообщают. Между тем именно этот аэропорт остается основным по приему рейсов из-за границы.

Ранее в пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что в медпункте аэропорта запустили тестирование на коронавирус. Уточнялось, что тест проводится без предварительной записи, по факту обращения,но при наличии паспорта . Перед тестом нужно пройти опрос.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Аэропорт Шереметьево Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус
В России изменились правила покупки билета на поезд
Минпросвещения не заменит традиционную учебу полностью дистанционной
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
За что могут оштрафовать на 15 тысяч из-за коронавируса
Какие виды больничных существуют и как они оплачиваются