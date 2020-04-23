Аэропорт Шереметьево запустит тестирование на коронавирус

В здравпунктах пассажирских терминалов аэропорта Шереметьево могут запустить тестирование на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

В пресс-службе уточняют, что планы на запуск тестирования есть, но о сроке реализации пока не сообщают. Между тем именно этот аэропорт остается основным по приему рейсов из-за границы.

Ранее в пресс-службе аэропорта Домодедово сообщили, что в медпункте аэропорта запустили тестирование на коронавирус. Уточнялось, что тест проводится без предварительной записи, по факту обращения,но при наличии паспорта . Перед тестом нужно пройти опрос.