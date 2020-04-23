"Библионочь" в Москве наступит в девятый раз. Подготовлены три программы: для детей и подростков, лекционная и театральная, сообщили в пресс-службе департамента культуры. Ценителей искусства ждут виртуальные встречи с писателями, мультипликаторами, вебинары и другое. Проходить они будут на трех библиотечных YouTube-каналах и в соцсети Facebook. Многое начнется ближе к вечеру 25 апреля. В 15.00 с онлайн-версии спектакля "Андерсен навсегда" возьмут старт "Библиосумерки", предназначенные для детей и подростков. Юные зрители, например, увидят мультфильм "Доброе сердце" режиссера Евгении Жирковой и фестивальную анимацию. После показа увиденное можно обсудить с режиссерами. В 18.30 дети научат создавать комиксы.

Умудренных опытом читателей заинтересует лекция о современной литературе от критика Галины Юзефович. Со своей программой выступит и известная актриса Алиса Гребенщикова. Режиссеры театра "Мастерская Дмитрия Брусникина" выбрали необычную для постановки площадку со старинными кирпичными сводами. К "Библионочи" также присоединятся 16 библиотек, 15 городских музеев и "Московский дом книги". Они проведут мероприятия в своих интернет-аккаунтах.