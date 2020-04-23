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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Искусство на "удаленке"

"Библионочь" впервые пройдет в новом формате
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 90(8144)
"Библионочь" в Москве, как и во всей стране, пройдет с 25 на 26 апреля. Из-за пандемии акция, которая в этот раз посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, впервые уйдет в онлайн. Чтобы принять в ней участие, понадобится лишь смартфон, планшет или ноутбук с выходом в интернет. Ну и свободное время, а его сейчас предостаточно.

"Библионочь" в Москве наступит в девятый раз. Подготовлены три программы: для детей и подростков, лекционная и театральная, сообщили в пресс-службе департамента культуры. Ценителей искусства ждут виртуальные встречи с писателями, мультипликаторами, вебинары и другое. Проходить они будут на трех библиотечных YouTube-каналах и в соцсети Facebook. Многое начнется ближе к вечеру 25 апреля. В 15.00 с онлайн-версии спектакля "Андерсен навсегда" возьмут старт "Библиосумерки", предназначенные для детей и подростков. Юные зрители, например, увидят мультфильм "Доброе сердце" режиссера Евгении Жирковой и фестивальную анимацию. После показа увиденное можно обсудить с режиссерами. В 18.30 дети научат создавать комиксы.

Фото: iStock
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Умудренных опытом читателей заинтересует лекция о современной литературе от критика Галины Юзефович. Со своей программой выступит и известная актриса Алиса Гребенщикова. Режиссеры театра "Мастерская Дмитрия Брусникина" выбрали необычную для постановки площадку со старинными кирпичными сводами. К "Библионочи" также присоединятся 16 библиотек, 15 городских музеев и "Московский дом книги". Они проведут мероприятия в своих интернет-аккаунтах.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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