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23.04.2020 13:17
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Бирюков: Возводимые модули для больных COVID-19 обеспечены водой, теплом и электричеством

Текст: Ирина Огилько

На территории 13 московских больниц устанавливают модули для больных коронавирусом. Возводимые модули оперативно обеспечены водой, теплом и электричеством, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Напомним, что властями города принято решение возвести на территории 13 московских больниц каркасно-тентовые конструкции для размещения больных коронавирусом.

"Специалисты комплекса городского хозяйства в кратчайшие сроки провели работы по планировке участков и устройству оснований общей площадью 45,8 тысячи квадратных метров под 22 каркасно-тентовые конструкции. В настоящее время модули устанавливаются и подключаются к инженерным сетям, уже в полном объеме обеспечено горячее и холодное водоснабжение, подача тепла", - отметил Петр Бирюков.

По его словам, были выполнены работы по прокладке более 8,5 тысячи погонных метров трубопроводов холодного и горячего водоснабжения, около 2 тысяч метров канализации.

Петр Бирюков сообщил, что электроснабжение подведено к 22 модулям. "За 96 часов энергетики выполнили весь необходимый объем работ по строительству электросетевой инфраструктуры для выдачи 20 МВт мощности, проложили 60 кабельных линий (КЛ) 0,4 кВ, 42 КЛ 10 кВ, установили 13 комплектных трансформаторных подстанций, ведутся работы по установке опор освещения", - подчеркнул заммэра.

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