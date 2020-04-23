Больница в Коммунарке получила лекарства на 39 млн рублей

В московскую клиническую больницу № 40 в Коммунарке отправлена гуманитарная партия медикаментов на сумму свыше 39 млн рублей. Лекарства в больницу передала фармацевтическая компания "Нижфарм", входящая в международную группу STADA.

"Это одна из благотворительных инициатив, которые компания проводит во всем мире в поддержку местных систем здравоохранения в борьбе с COVID-19", - пояснили "РГ" в компании.

"В условиях нынешней кризисной ситуации крайне важно объединить усилия в борьбе с COVID-19, - сказал глава STADA в России и СНГ Денис Богомолов. - Мы гордимся тем, что имеем возможность поддержать больницу в Коммунарке, врачи которой находятся на передовой с первых дней развития эпидемии в нашей стране".

В больницу передали медикаменты, предназначенные для лечения осложнений, к которым приводит коронавирус: антибиотики и гипотензивные средства. В Италии компания предоставила клиникам и аптекам респираторы с высокой степенью защиты. Для нужд Сербии, Боснии и Герцеговины, а также Черногории была закуплена цифровая техника. А в Великобританию - наборы для ухода за кожей и дезинфицирующие средства, которыми пользуются врачи в стационарах.