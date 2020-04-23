Цифровая трансформация ЖКХ: точки роста

Общий тренд на цифровизацию затрагивает в большей или меньшей степени все отрасли экономики и сфера ЖКХ не исключение. Информационные технологии могут обеспечить высокую безопасность, слаженную работу всех городских служб и, что еще важнее, IT-решения помогают сокращать издержки.

О плюсах цифровой трансформации, задачах, перспективах, проблемах и решениях, реализованных проектах в интервью "Российской Газете" рассказывает генеральный директор "РВК-Воронеж" Олег Николаенко.

- Олег Николаевич, скажите насколько цифровые технологии востребованы в сфере ЖКХ? Как, например, цифровизация может помочь повысить эффективность работы "РВК-Воронеж"?

Имеет смысл говорить скорее не о востребованности информационных технологий в общем, а о цифровизации отрасли ЖКХ в рамках стратегического планирования ее развития. Именно цифровизация, применение инновационных, ранее отсутствовавших технологий для повышения качества принимаемых решений, в том числе для повышения эффективности ранее выполненной автоматизации, является трендом, определяющим ближайшие перспективы развития ЖКХ.

Во-первых, оптимизация процессов управления - снижение потерь, снижение косвенных и накладных расходов в тарифах. Во-вторых, уменьшение объема дебиторской задолженности и возникающей в результате нее дополнительной финансовой нагрузки на предприятия ЖКХ. В-третьих, обеспечение прозрачности отрасли для общественного контроля и регулирования. И, наконец, формирование базы полных, достоверных и актуальных данных - о состоянии коммунальных фондов, качестве оказываемых услуг, объемах потребления и потребителях ЖКУ. Эти задачи транслируются на уровне Группы Компаний "Росводоканал", частью которой мы являемся, и на нынешнем этапе развития отрасли являются, на мой взгляд, системообразующими.

Говоря о цифровизации "РВК-Воронеж" можно выделить три основных направления работы: сейчас мы решаем задачи, направленные на эффективное управление производством, учетом потребления и организацию клиентских онлайн сервисов. Как показала практика сегодняшнего дня, в котором все мы столкнулись с непростой социальной и экономической ситуацией, проведенные работы по цифровизации компании позволяют снизить издержки и минимизировать как производственные риски, так и риски наших потребителей, для которых созданы условия бесконтактного получения услуг.

- Какие проекты в сфере цифровизации производственных процессов "РВК-Воронеж" вы оцениваете как наиболее перспективные?

Есть интересный проект, находящийся в стадии активного внедрения - "Управление мобильными бригадами". Суть заключается в минимизации временных и трудовых затрат сотрудников производственного блока на работу с заявками по техническому обслуживанию сетей, благоустройству, ликвидации нештатных ситуаций за счет применения средств цифровизации. Бригадиры выдают задания своим подчиненным непосредственно из программного комплекса, диспетчеры анализируют использование транспорта, который был задействован при работах. Все стадии работ подкрепляются фото-, видео-, аудиофайлами. Данные вводятся и хранятся в одной программно-аппаратной платформе. Теперь можно оперативно получить информацию и контент, например, по аварийной ситуации, произошедшей несколько месяцев назад. На стадии тестирования функционал для обходчиков районов с внесением данных и дальнейшим планированием мероприятий предупредительного характера.

- Как реализуются программы проекта "Цифровой Город"? Какие цели ставит перед собой "РВК-Воронеж" и что получает конечный потребитель?

В рамках программы "Цифровой город" был реализован пилотный проект по умному учету коммунального ресурса. В пилотной зоне установили новые общедомовые приборы с дистанционной передачей данных. Это оборудование позволяет не только в режиме реального времени наблюдать за подачей и разбором потребителями коммунального ресурса, но и проводить анализ водопотребления за предыдущие периоды времени (месяц, год), относительно поступающих данных. Основная цель программы - повышение точности коммерческого и технического учета за счет получения данных в режиме реального времени, прохождение полного цикла - от выбора пилотной зоны и монтажа до получения информации в цифровой платформе. Теперь мы можем более точно управлять режимами работы сетей водоснабжения и оборудования, что естественным образом сказывается на качестве услуги для конечного потребителя. Следующим этапом планируется заведение в цифровую платформу данных со счетчиков электроэнергии, частотных преобразователей и датчиков давления в пункте подачи воды.

- Какова степень вовлеченности УК и ТСЖ в реализацию этого проекта?

В реализации проекта по "умному" учету "РВК-Воронеж" выступает инвестором и заказчиком одновременно, поэтому экспертным советом было принято решение передать УК новые приборы учета бесплатно. Кроме того, УК и ТСЖ получат доступ в личный кабинет и смогут самостоятельно в режиме реального времени получать информацию о фактическом водопотреблении. Для управляющих компаний использование цифровых технологий - конкурентное преимущество. Сейчас имеет место тенденция к консолидации рынка управления многоквартирными домами. За счет масштабирования управленческих и технологических решений цифровые УК повышают эффективность операционной деятельности и рентабельность, оптимизируют процессы. Поэтому все большее число руководителей УК начинают воспринимать "цифровизацию" не как досадную дополнительную нагрузку, а как возможность облегчение ведения управленческой отчетности за счет автоматизации.

- Вопрос об электронных сервисах для конечного потребителя и максимальном получении услуг онлайн сейчас актуален как никогда. Что "РВК-Воронеж" может предложить жителям муниципальных образований?

Мы постоянно развиваем и совершенствуем клиентские сервисы - начиная от электронной очереди и заканчивая возможностью проведения онлайн расчетов через опцию "Личный кабинет" на нашем сайте, причем этот сервис доступен как для юридических, так и для физических лиц. Некоторое время назад нашими специалистами был разработан очень подробный электронный каталог услуг "РВК-Воронеж", который, впоследствии, был оптимизирован с учетом обратной связи от потребителей. Разработан и запущен сервис "Электронная приемная", позволяющий задать вопрос генеральному директору или руководителю по направлению и самостоятельно отследить статус своей заявки. Активно развивается электронный сервис самопомощи - например, сейчас готовится блок ответов на часто задаваемые вопросы, в том числе и касающиеся получения онлайн услуг и проведения расчетов в личном кабинете. Через сайт "РВК-Воронеж" можно оформить моментальную заявку на вывоз стоков, установку, опломбирование и поверку приборов учета.

- Каковы планы компании по развитию цифровых сервисов в текущем году? Может ли повлиять на их реализацию сложившаяся эпидемиологическая и экономическая ситуация?

В этом году РВК-Воронеж планирует расширить возможности оплат населения через официальный сайт и обеспечить передачу информации в голосовом режиме. Для клиентов это минимум затрат времени, для нас - разгрузка ресурсов колл-центра. Голосовой сервис уже запущен "обкатки" и абоненты "РВК-Воронеж" уже могут самостоятельно общаться с электронным помощником. С точки зрения перспектив мы изучаем различные направления в части применения цифровых двойников, чат-ботов, автоматизации труда работников за счет применения искусственного интеллекта и роботизации. Кроме того, на уровне группы копаний "Росводоканал" сейчас реализуются масштабные проекты по разработке мобильного приложения по услугам и оплатам - "РВК.Услуги" и единой системе расчетов - "РВК.Платформа". Воронеж является пилотным регионом по системе расчетов. Сегодняшняя ситуация в стране, конечно, вносит определённые коррективы, но наша команда настроена на победу - останавливаться нельзя, так как водоканал - это системообразующее предприятие, которое работает для клиентов и стремится к развитию клиентских систем и сервисов.

Также планируется дальнейшая цифровизация системы учета потребления, приобретаются и тестируются новые прототипы предсерийных и серийных образцов приборов учета.

В текущем году будет окончательно доработан сервис "Мобильные бригады" - количество персонала, работающего по стандартам этого проекта значительно увеличится. Кроме того, на стадии разработки функционал для мобильного технического надзора, службы безопасности.

Что же касается возможных изменений планов, то это вопрос, прежде всего, экономического характера. Любая модернизация это не расходы, а инвестиции, позволяющие в конечном итоге предоставлять более качественную услугу по более низкой цене.

В сложившейся экономической ситуации мы рассчитываем на сознательность наших абонентов в вопросе своевременности оплаты услуг водоснабжения и водоотведения. Водоканалы тратят получаемые от потребителей деньги на текущие и капитальные ремонты, реагенты для очистки воды, оплату электроэнергии, топливо для спецтехники и машин аварийных бригад, модернизацию сетей и сокращение поступлений может привести к снижению качества очистки воды и авариям.

В условиях пандемии вода становится одной из базовых ценностей - в случае возникновения аварии на сети водоснабжения опасность заражения многократно увеличивается по банальным бытовым причинам. Изношенность сетей водоснабжения сегодня составляет 60-80%. Своевременно поступившие платежи потребителей дают возможность проводить плановые ремонты в соответствии с графиком, что минимизирует риски возникновения аварий. Недополучение доходов за предоставление услуг даже на 20-40%, по нашей оценке, будет сравним с размером запланированных на 2020 год инвестиционных программ на развитие инфраструктуры и превысит сумму производственных затрат, связанных с текущим ремонтом.

Мы в "РВК-Воронеж" рассматриваем сложившуюся в мире и в стране ситуацию как вызов, бороться с которым в наших силах. Понимая, что доходы некоторой части населения в ближайшее время могут сократиться, мы готовы к диалогу в каждом конкретном случае. На сайте "РВК-Воронеж" существует сервис "Электронная приемная", через него можно вести диалог по всем вопросам. Сегодня социальная ответственность становится основой успешной экономики, важно прислушаться друг к другу и решение непременно найдется.