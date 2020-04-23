Депздрав Москвы опроверг сообщения о платном лечении коронавируса

Департамент здравоохранения Москвы выступил с опровержением сообщений, появившихся в СМИ. В них говорится, что якобы пациентам с подозрением на коронавирус придется самостоятельно оплачивать лечение в случае госпитализации не по "скорой".

Депздрав заявляет: медицинская помощь москвичам предоставляется бесплатно по полису ОМС. В ведомстве подчеркнули, что, в случае появления любых симптомов ОРВИ и подозрений на коронавирус, у москвичей нет необходимости самостоятельно отправляться в стационар. Следует незамедлительно вызывать врача, а для диагностики можно обратиться в специализированные амбулаторные центры, организованные на базе 47 городских поликлиник.

COVID-центры - это отдельные здания, более комфортные, чем приемные отделения стационаров. Перед ними сейчас поставлена задача: заниматься исключительно проведением полного комплекса необходимых исследований москвичей, которые подозреваются в заражении коронавирусной инфекцией. В этих центрах мощная диагностическая база, такая же или даже лучше, чем в приемных отделениях больниц. Они проводят обследования 24 часа в сутки. Делают все то же, что и в стационаре, только еще быстрее - анализы, УЗИ, компьютерную томографию, ЭКГ, двойное заключение рентгенологов.

В сообщении депздрава подчеркивается: если в ходе обследования выяснится, что пациенту необходима госпитализация, она незамедлительно будет организована через скорую помощь. Если такой необходимости нет, то пациенту выдадут необходимые лекарства, дадут рекомендации и будут наблюдать, как проходит лечение на дому.