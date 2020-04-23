Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае

Несмотря на то, что введение пропускной системы передвижения по Московскому региону показывает хороший эффект, в мае ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться. Такой прогноз дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Самоизоляция дает результат, это факт. Но тестирование каждого просто невозможно", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

В Подмосковье, где на сегодняшний день проведено более 180 тысяч тестирований и уже обнаружено более 6 тысяч больных, сначала хотели открыть дополнительно 1,5 тысячи больничных коек для коронавирусом. Потом их число увеличили до 7,6 тысячи. Сейчас власти говорят об открытии уже 11 тысяч инфекционных коек. "К нашему большому сожалению, койки очень быстро заполняются", - констатирует губернатор.