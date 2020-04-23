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23.04.2020 12:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Город открытий" примет участие в Московском салоне образования

Текст: Ирина Огилько

Образовательно-туристический проект "Город открытий", запущенный комитетом по туризму города Москвы, будет представлен на Московском международном салоне образования. Он пройдет в онлайн-формате с 26 апреля по 8 мая на площадке mmco-expo.ru.

Фото: Istock
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Проект "Город открытий" подготовил онлайн-стенд и насыщенную программу, которая включает более 26 мастер-классов и вебинаров. Участники смогут узнать больше о самом проекте, а также прослушать познавательные вебинары.

В рамках кластера "Профориентация" деловой программы салона проект проведет воркшоп "Город открытий: создаем портал в будущее", на котором выступят представители комитета по туризму города Москвы, а также эксперты в области психологии, педагогики и профессиональной ориентации молодежи.

Напомним, что "Город открытий" - это инновационное решение в сферах образования и туризма, позволяющее школьникам из регионов узнавать Москву через профориентационные проекты и знакомство с наиболее перспективными индустриями столицы. Пилотный запуск проекта успешно прошел в январе 2020 года.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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