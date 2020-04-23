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23.04.2020 17:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ивановским бизнесменам "обнулили" аренду

Текст: Анна Скудаева (Иваново)

Ивановские власти разработали новые меры поддержки малого и среднего бизнеса: арендовать областное имущество предприниматели смогут за символическую плату.

Фото: WWW.CITY-YAROSLAVL.RU
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В Иванове состоялась онлайн-встреча руководства региона с представителями предпринимательского сообщества, на которой власти рассказали о новых мерах поддержки бизнеса во время ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса. По данным облправительства, губернатор региона Станислав Воскресенский пообещал "подставить плечо" отраслям, наиболее пострадавшим во время кризиса.

Поддержка будет вестись сразу по нескольким направлениям. Местным производителям продуктов питания позволят получить дополнительные заказы при формировании продуктовых наборов для малообеспеченных жителей и многодетных семей. В районах области откроют садовые центры для обеспечения дачников семенами и саженцами. Производителям помогут с расширением рынков сбыта и организацией онлайн-торговли. Кроме этого, предпринимателям окажут поддержку при оформлении льготной аренды недвижимости.

- Имущество из собственности области малый бизнес сможет арендовать за символическую плату в 1 рубль, - сообщает облправительство.

Сейчас в регионе в качестве дополнительной меры поддержки бизнеса рассматривают возможность открытия салонов красоты и парикмахерских. Для этого власти планируют разработать специальный регламент.

Ожидается, что в соседней Костромской области объекты бьюти-индустрии могут открыться уже с 24 апреля при условии соблюдения строгих норм безопасности. Попасть в салоны красоты можно будет только по предварительной записи и в масках. Парикмахерским и маникюрным кабинетам разрешат возобновить работу, если они будут регулярно проводить в помещениях дезинфекцию и смогут обеспечить необходимую социальную дистанцию между посетителями.

Все материалы сюжета COVID-19. Мы справимся! читайте здесь.

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