Кинофестиваль стран СНГ "Евразия.DOC" начал прием заявок

Фестиваль документального кино стран СНГ "Евразия.DOC", оператором которого уже несколько лет выступает Международный медиа-клуб "Формат-А3", растет и развивается. 2020-й год станет для него юбилейным. С 28 сентября по 2 октября в Минске и Смоленске этот Международный форум соберется в пятый раз.

Объявление начала приема заявок прошло в режиме пресс-конференции в Национальном пресс-центре Республики Беларусь, а для коллег из России, Казахстана и других стран - на онлайн-платформе Zoom.us.

Документальное кино не только расширило представление о творческих ресурсах кинематографа, но и продолжает формировать пространство для общественного диалога.

Основными спикерами пресс-конференции стали эксперты, члены жюри, публицисты, победители киносмотров предыдущих лет:

Виталий Третьяков, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В.Ломоносова, председатель жюри фестиваля; Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов, исполнительный директор фестиваля, Владимир Мамонтов, генеральный директор радио "Говорит Москва", член жюри, Александр Сосновский, главный редактор журнал "World Economy", публицист, писатель из Германии, Геннадий Давыдько, председатель постоянной комиссии Палаты представителей национального собрания Беларуси по правам человека, национальным отношениям и СМИ; постоянный партнер фестиваля; Асия Байгожина, декан факультета кино и ТВ Казахской национальной академии искусств имени Жургенова, член жюри.

На пресс-конференции рассказали о критериях отбора фильмов для пятого фестиваля, центральной темой которого станет 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.

За прошедшие 4 года в конкурсе фестиваля "Евразия.DOC" приняли участие около 400 документальных фильмов из стран СНГ и республик Прибалтики. В борьбе за призы киносмотра участвовали картины из Италии, Германии и США. Самые яркие и талантливые работы отбирались в финал конкурса. Победителями этого международного форума становились как маститые режиссеры: Наталья Гугуева (Россия), Асия Байгожина (Казахастан). Александр Зиненко (Россия), Александр Атрашевский (Беларусь), так и совсем молодые авторы - Катерина Суворова (Казахстан) и Александра Петровская (Россия).

По словам председателя международного медиаклуба "Формат-А3" Галины Сапожниковой, организаторы постоянно стараются внести новации в кинофорум:" Я руковожу медиаклубом, который в третий раз будет проводить фестиваль. Он будем посвящен итогам юбилейного победного года. На фестивале не только показывают кино - там проходят выставки и круглые столы,приезжают выступать политологи и эксперты. Так, например, в этом году тему охоты за нацистами будет вести немецкий политолог Александр Сосновский, тему коллаборации - историк Александр Дюков. То есть, мы берем все аспекты войны, и не только самые праздничные. Внутри фестиваля будет молодежный фестиваль четырехминутных фильмов. С учетом нынешнего уровня отношений Москвы и Минска, очень важное совместное событие. Фестиваль состоится с 28 сентября по 4 октября. В этом смысле нам повезло больше других - не придется переносить на другие даты."