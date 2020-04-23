Москвичам могут разрешить одиночные занятия спортом утром

Москвичам могут разрешить одиночные пробежки и занятия спортом в утренние часы во время действия режима повышенной готовности. Снятие ограничений готовы рассмотреть столичные власти, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

На вопрос корреспондентов ТАСС о том, могут ли власти города разрешить жителям столицы занятия спортом и одиночные пробежки ранним утром, когда людей на улицах города мало, Алексей Немерюк ответил, что такая возможность будет рассмотрена.

Сейчас уличные тренировки разрешены в некоторых европейских странах, где также действуют различные ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Например, в Италии, Франции, Германии, Англии, Польше и Чехии жители тренируются исключительно рядом с домом, но на площадку выходят не более двух человек, соблюдая социальную дистанцию.