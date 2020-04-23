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23.04.2020 12:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичам могут разрешить одиночные занятия спортом утром

Текст: Ангелина Зеленькова
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Москвичам могут разрешить одиночные пробежки и занятия спортом в утренние часы во время действия режима повышенной готовности. Снятие ограничений готовы рассмотреть столичные власти, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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На вопрос корреспондентов ТАСС о том, могут ли власти города разрешить жителям столицы занятия спортом и одиночные пробежки ранним утром, когда людей на улицах города мало, Алексей Немерюк ответил, что такая возможность будет рассмотрена.

Сейчас уличные тренировки разрешены в некоторых европейских странах, где также действуют различные ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Например, в Италии, Франции, Германии, Англии, Польше и Чехии жители тренируются исключительно рядом с домом, но на площадку выходят не более двух человек, соблюдая социальную дистанцию.

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