Количество разводов сократилось на 70%. Для сравнения: в 2019 году за первые три недели апреля было зарегистрировано более 2,7 тысячи регистраций расторжения брака, в этом году - чуть больше 810 разводов. В пресс-службе управления ЗАГС Москвы "РГ" рассказали, что заявление на развод по-прежнему можно подать через Единый портал госуслуг или по предварительной записи в ближайшем отделе. По истечении месяца супруги могут прийти в назначенное время и получить свидетельство о расторжении брака.
И все же, говорят психологи, говорить о тенденции пока рано. О реальной картине можно будет судить в конце мая - начале июня. "Выдержат не все. Сейчас, возможно, кто- то из москвичей просто не хочет нарушать самоизоляцию и лишний раз выходить на улицу, даже если речь идет о разводе", - прокомментировала ситуацию вице-президент Ассоциации практических психологов и коучей Армине Воронова. По ее словам, если отношения двоих не клеились до карантина, то и после него напряжение будет только нарастать.
Например, в Китае после карантина выросло число разводов - очередь в ЗАГСы растянулась на три недели.