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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В горе, в радости и в четырех стенах

Москвичи стали реже разводиться
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8144)
Столица четвертую неделю живет в условиях домашнего карантина. Вся семья в сборе, круглыми сутками. Вот где настоящая проверка чувств! Кто же знал, что жить придется не только в горе и радости, но и в четырех стенах так долго. Но московские семьи оказались крепкими. Несмотря на открытые двери ЗАГСов для расторжения брака, шквала заявлений не посыпалось. В управлении ЗАГС столицы пришли к выводу: разводиться москвичи стали заметно реже.

Количество разводов сократилось на 70%. Для сравнения: в 2019 году за первые три недели апреля было зарегистрировано более 2,7 тысячи регистраций расторжения брака, в этом году - чуть больше 810 разводов. В пресс-службе управления ЗАГС Москвы "РГ" рассказали, что заявление на развод по-прежнему можно подать через Единый портал госуслуг или по предварительной записи в ближайшем отделе. По истечении месяца супруги могут прийти в назначенное время и получить свидетельство о расторжении брака.

Фото: REUTERS/Ciro De Luca
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И все же, говорят психологи, говорить о тенденции пока рано. О реальной картине можно будет судить в конце мая - начале июня. "Выдержат не все. Сейчас, возможно, кто- то из москвичей просто не хочет нарушать самоизоляцию и лишний раз выходить на улицу, даже если речь идет о разводе", - прокомментировала ситуацию вице-президент Ассоциации практических психологов и коучей Армине Воронова. По ее словам, если отношения двоих не клеились до карантина, то и после него напряжение будет только нарастать.

Например, в Китае после карантина выросло число разводов - очередь в ЗАГСы растянулась на три недели.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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