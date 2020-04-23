Музей космонавтики запустит новый онлайн-проект "Поехали вместе"

Серию онлайн-встреч "Поехали вместе" с другими выставочными площадками страны проведет Московский музей космонавтики. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала, что проект познакомит зрителей с коллекциями музеев Екатеринбурга, Петропавловска-Камчатского, Санкт-Петербурга, Клина, а также расскажет о связи этих городов с космосом.

"Стартует проект 24 апреля. Прямые включения из музеев будут идти раз в неделю, каждый продолжительностью около часа. Первыми на видеосвязь выйдут представители екатеринбургского планетария", - поделилась подробностями Наталья Сергунина с порталом мэра и правительства Москвы.

Чтобы присоединиться к трансляции, нужно заранее зарегистрироваться на сайте музея. В течение суток видеозаписи виртуальных бесед будут размещать на страницах культурного учреждения и в социальных сетях. Следить за расписанием прямых эфиров можно на сайте.

Директор Московского музея космонавтики Наталья Артюхина рассказала:

- Межмузейные проекты и выставки - одно из ключевых направлений для нашего музея. Посетители с его помощью узнают много нового. Например, рядом с Петропавловском-Камчатским в городе Елизово находится радиостанция "Заря-3", с помощью которой выходили на связь с Юрием Гагариным. В комментариях во время прямого эфира можно будет задать вопросы экспертам.

Первая виртуальная встреча в прямом эфире состоится 24 апреля в 16:00. В ней примут участие эксперты екатеринбургского планетария. Зрители увидят скафандр российского космонавта Сергея Прокопьева, дважды выходившего в открытый космос.

Следующая встреча пройдет с сотрудниками музея вулканов "Вулканариум" в Петропавловске-Камчатском. Вулканолог и основатель музея Сергей Самойленко расскажет о взаимосвязи профессий вулканолога и космонавта. Покажет удивительные фотографии вулканов Камчатки космонавта Олега Артемьева с борта Международной космической станции.

Напомним, Музей космонавтики - один из крупнейших научно-технических музеев России. Создан в 1964 году, одновременно с открытием монумента "Покорителям космоса". Сегодня входит в тройку самых посещаемых музеев столичного департамента культуры. Экспозиция представлена в восьми выставочных залах. Насчитывает более 99 тысяч экспонатов - образцов ракетно-космической техники, документы, предметы декоративно-прикладного искусства, коллекции живописи и графики, марок и монет.