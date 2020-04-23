МВД: Тест на коронавирус начальника УВД Москвы на метро - отрицательный

Тест на наличие коронавирусной инфекции у начальника УВД на Московском метрополитене Шамиля Сибанова оказался отрицательным. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе столичной полиции. Ранее в некоторых СМИ появилась информация о заражении коронавирусом главного метрополицейского столицы.

"Опубликованные сведения действительности не соответствуют. 22 апреля тест COVID-19, взятый у полковника Шамиля Сибанова, показал отрицательный результат", - говорится в аккаунте московского главка МВД в Instagram.

Ранее ТАСС сообщил, что глава УВД на Московском метрополитене полковник Шамиль Сибанов самоизолировался на рабочем месте. По словам источника информагентства, полицейский не покидает рабочее место в управлении уже более недели. Впрочем, о заражении в сообщении ТАСС ни слова не было. Про коронавирус у Сибанова первым написал один из популярных telegram-каналов.

В ГУ МВД России по Москве обратились к СМИ с просьбой перепроверять информацию, полученную из неофициальных источников.