На юге Москвы в одном из дворов жители нашли лисенка

Маленького лисенка жители поймали во дворе дома в Южном округе Москвы и передали в Центр реабилитации животных. Об этом сообщает департамент природопользования Москвы.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, обнаружили зверька в четверг, 23 апреля, во дворе дома по Шипиловскому проезду.

Зверька, похожего на небольшую собачку, нашли жители и позвонили на общегородскую "горячую линию". На место выехали специалисты Центра реабилитации животных департамента природопользования столицы. Они отвезли зверька в центр. Ветеринары, осмотрев животное, отметили, что ему менее двух месяцев и он в удовлетворительном состоянии. Как отметили специалисты, после прохождения реабилитации, у лисенка есть шанс вернутся в живую природу.

"Мы фиксируем до 400 обращений в год в адрес департамента по поводу выявления лисиц в городе, - рассказал руководитель департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский. - На первом месте по числу обращений - юг города, на втором - Троицкий округ, а на третьем - запад и юго-запад. Лисицы идут в город в поисках корма, и за четыре недели изоляции жителей звери могли осмелеть и приближаться даже к жилым домам".

Кульбачевский призвал не трогать и не подкармливать лис и других диких животных, что может спровоцировать нарушение их привычного уклада жизни. Если животное нуждается в помощи, нужно обращаться на горячую линию и вызывать специалистов.