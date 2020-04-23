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23.04.2020 18:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На юге Москвы в одном из дворов жители нашли лисенка

Текст: Ирина Огилько
Фото: Департамент природопользования г.Москвы Фото: Департамент природопользования г.Москвы
Фото: Департамент природопользования г.Москвы

Маленького лисенка жители поймали во дворе дома в Южном округе Москвы и передали в Центр реабилитации животных. Об этом сообщает департамент природопользования Москвы.

Фото: ntv.ru
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Как рассказали "РГ" в пресс-службе, обнаружили зверька в четверг, 23 апреля, во дворе дома по Шипиловскому проезду.

Зверька, похожего на небольшую собачку, нашли жители и позвонили на общегородскую "горячую линию". На место выехали специалисты Центра реабилитации животных департамента природопользования столицы. Они отвезли зверька в центр. Ветеринары, осмотрев животное, отметили, что ему менее двух месяцев и он в удовлетворительном состоянии. Как отметили специалисты, после прохождения реабилитации, у лисенка есть шанс вернутся в живую природу.

Фото: Пресс-служба Калининградского зоопарка
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"Мы фиксируем до 400 обращений в год в адрес департамента по поводу выявления лисиц в городе, - рассказал руководитель департамента природопользования столицы Антон Кульбачевский. - На первом месте по числу обращений - юг города, на втором - Троицкий округ, а на третьем - запад и юго-запад. Лисицы идут в город в поисках корма, и за четыре недели изоляции жителей звери могли осмелеть и приближаться даже к жилым домам".

Кульбачевский призвал не трогать и не подкармливать лис и других диких животных, что может спровоцировать нарушение их привычного уклада жизни. Если животное нуждается в помощи, нужно обращаться на горячую линию и вызывать специалистов.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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