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23.04.2020 12:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На вызовы в Подмосковье врачей будет возить Яндекс

Текст: Ирина Рыбникова

В Подмосковье пришел проект "Помощь рядом", запущенный Яндексом для помощи медицинским и социальным службам, нагрузка на которые выросла в период пандемии. Как сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, "Яндекс.Такси" берет на себя перевозку 300 врачей из 7 больниц и поликлиник в Подольске, Королеве, Дмитрове, Жуковском и Ногинске.

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Для этого компания Яндекс даже создала в этих городах отдельные автопарки из нескольких десятков машин. Врачи, отправляясь на вызовы, заказывают такси по специальному тарифу "Медик", который для самих медицинских работников бесплатен. Пока водитель не закончит эту поездку, принимать другие заказы он не может. Все машины, задействованные в проекте, проходят регулярную дезинфекцию, а их водители - медицинское обследование.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

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