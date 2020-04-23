Названы самые высокооплачиваемые профессии в Москве

Средняя зарплата москвичей в январе составила 88844 рублей и уменьшилась по сравнению с январем 2019 года на 12 процентов. Самую высокую зарплату в столице получили производители табачных изделий, работники металлургического производства и специалисты финансово-страховой отрасли. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата, которые приводит RT.

Самые высокие зарплаты оказались у производителей табачных изделий (177 тыс. рублей) и работников металлургического производства (166 тыс. рублей). За ними идут специалисты в финансово-страховой отрасли с зарплатой 160,5 тысяч рублей и работники в сфере информации и связи, которые получили в среднем 130,6 тысяч рублей.

Высокие зарплаты отмечены в области обеспечения электрической энергией, газом, паром и кондиционирования воздуха (106,9 тыс. рублей), а также профессиональной, научной и технической деятельности (106 тыс. рублей) и образования (89,3 тыс. рублей).

Меньше остальных в январе этого года в Москве зарабатывали сотрудники гостиниц и предприятий общественного питания (42,3 тыс. рублей), а также строители (59,2 тыс. рублей), административные работки (63,5 тыс. рублей), занятые на производстве текстильных изделий и изделий из древесины (35 тыс. рублей).

Напомним, средняя зарплата москвичей в первом квартале текущего года составила без вычета налогов 86830 рублей. Для сравнения: в этот же период прошлого года она была 78271 рубль. То есть прибавка за год - 9,5%.