Названы топ-10 регионов России, импортирующих белорусские товары

Устойчивый интерес к продукции Беларуси проявляют крупнейшие регионы Союзного государства. Об этом, в частности, можно судить и по данным, которые 23 апреля представила на своем сайте дипмиссия РБ в российской столице.

По информации посольства, в десятку лидеров, импортирующих товары из Беларуси, по итогам прошедшего года вошли Москва и Московская область, Смоленская область и город на Неве, Брянская область и республика Татарстан, Кемеровская, Калининградская, Ленинградская и Свердловская области. На их долю, подчеркивают дипломаты, пришлось более 70 процентов экспорта в Россию.

А в топ-10 поставщиков товаров из Союзного государства в РБ вошли: Тюменская, Смоленская и Московская области, Москва и Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Пермский край, Калужская область, Республика Башкортостан и Новосибирская область. На их долю приходилось 73,4 процента российского импорта в Синеокую.

Более того, констатировали в посольстве, "положительная динамика экспорта обеспечена в торговле с 49 субъектами Российской Федерации".

Как известно, экономическая кооперация Минска с российскими субъектами осуществляется в рамках соглашений о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Таких документов подписано около 80 с 71 российским регионом, уточняют в дипмиссии.

Кроме того, по их данным, в рамках межрегионального сотрудничества "заключено около 400 договоров между областями Беларуси, Минском и субъектами РФ, а также между белорусскими районами, городами и российскими муниципальными образованиями".

Именно с целью увеличения белорусского экспорта, подчеркнули в посольстве, в 2019 году прошло свыше ста визитов делегаций из РБ в российские регионы и 28 деловых встреч посла РБ в России с руководителями субъектов Союзного государства.

Белорусские организации приняли участие и в 220 ярмарках в российских городах по продаже белорусской продукции, а также в 269 выставках, форумах, презентациях в российских регионах, передает БЕЛТА.