Очередная масштабная дезинфекция в Москве пройдет 24 апреля

Очередная масштабная дезинфекция всех дорог и общественных пространств состоится в столице в пятницу, 24 апреля, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Предстоящая дезинфекция будет уже пятой с конца марта.

"Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции силами специалистов комплекса городского хозяйства будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами всех асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - отметил Петр Бирюков.

Особое внимание уделят проведению дезинфекции территорий лечебно-профилактических учреждений, территорий перед входом в метро и зданий входных групп станций метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта, подземных и надземных пешеходных переходов.

Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории МФЦ, станции водоподготовки питьевой воды и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады, в общей сложности будет задействовано более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники.

Напомним, что для обработки используются специальные дезинфицирующие препараты, рекомендованные Роспотребнадзором. Они совершенно безопасны для людей и животных, широко используются для дезинфекции контактных поверхностей в школах, детских садах и на предприятиях общественного питания.

Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что также ежедневно в Москве проводится дезинфекция всех подъездов многоквартирных домов. Специальными препаратами тщательно обрабатываются входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры и двери квартир.

Отметим, что до этого четыре прошедшие масштабные дезинфекции подходили по субботам.