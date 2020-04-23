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23.04.2020 23:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Москве скончались 37 человек с коронавирусом

Текст: Любовь Проценко
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ
НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Фото: Сергей Михеев/РГ

Такое сообщение поступило от оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации. Это самое большое количество умерших за сутки в столице с начала пандемии. У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
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Умершие - пациенты от 37 до 86 лет. 37-летнему пациенту поставили диагноз "двусторонняя полисегментарная пневмония". Страдал он и гипертонией. Другое пациенты также имели сопутствующие заболевания: атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет. Одна из пациенток имела синдром Дауна.

Оперативный штаб напоминает: необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. И в первую очередь это относится к пожилым людям и с хроническими заболеваниями.

Во время режима самоизоляции, в котором сейчас живет Москва, все жители столицы, независимо от возраста, обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва А как у них?

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