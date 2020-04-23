В Москве скончались 37 человек с коронавирусом

Такое сообщение поступило от оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации. Это самое большое количество умерших за сутки в столице с начала пандемии. У всех умерших была пневмония и положительный результат теста на коронавирусную инфекцию.

Умершие - пациенты от 37 до 86 лет. 37-летнему пациенту поставили диагноз "двусторонняя полисегментарная пневмония". Страдал он и гипертонией. Другое пациенты также имели сопутствующие заболевания: атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет. Одна из пациенток имела синдром Дауна.

Оперативный штаб напоминает: необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. И в первую очередь это относится к пожилым людям и с хроническими заболеваниями.

Во время режима самоизоляции, в котором сейчас живет Москва, все жители столицы, независимо от возраста, обязаны не покидать место жительства. Принятые меры вводятся для того, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу.