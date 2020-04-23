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23.04.2020 14:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Почти 5 тысяч парковочных разрешений выдано в Москве с начала апреля

Текст: Ирина Огилько
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

С начала режима самоизоляции в столице выдано и продлено почти 5 тысяч парковочных разрешений. Об этом сообщает ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

Фото: Константин Завражин/РГ
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По данным ведомства, из общего числа выданных парковочных разрешений многодетные семьи оформили 3775 разрешений, из которых 1675 - это продления уже действующих, а резиденты - 1170 разрешений, из них 589 продлений.

"Несмотря на закрытие МФЦ на время карантина, парковочные разрешения по-прежнему продлеваются и выдаются. Оформить заявку можно, не выходя из дома - на сайте mos.ru. Срок рассмотрения остался тем же - 6 рабочих дней", - отметили в "Московском паркинге".

Напомним, что все обращения по вопросам парковочного пространства можно также подать онлайн, воспользовавшись формой на Едином транспортном портале transport.mos.ru.

Если возникли вопросы, можно обратиться на "горячую линию" "Московского транспорта": 8 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного телефона.

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