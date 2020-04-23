Собянин: Разрешать прогулки москвичам пока слишком рискованно

На данном этапе разрешать прогулки москвичам преждевременно и слишком рискованно, так как это может привести к еще большему распространению коронавирусной инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник предложил представить, что жителям столицы вдруг разрешили гулять в парках, на улице, во дворах. При этом в одном дворе проживает примерно 3-4 тысячи человек.

"Все вываливают на прогулку, - говорит Собянин в эфире "России 24". - В течение суток-двух они перемешаются так, осуществят такие контакты друг с другом, что можно про изоляцию забыть, и мы погрузимся в пучину эпидемии".

Собянин также допустил, что некоторые ограничения могут ужесточить, но делать это будут точечно. "Есть всегда возможность ужесточения режима (самоизоляции, - прим. "РГ"), - добавил мэр Москвы. - Но оно должно быть обосновано".

Тем не менее, по его мнению, на данном этапе режим самоизоляции в столице оптимален и пока не требует ужесточения.