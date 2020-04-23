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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Только не самолечение

Сергей Собянин: У Москвы есть все для борьбы с коронавирусом - койки, лекарства, врачи
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 90(8144)
В течение почти часа отвечал в четверг мэр Москвы Сергей Собянин в прямом эфире телеканала "Россия-24" на вопросы москвичей. В режиме видеосвязи они спрашивали главу города о том, что волнует сейчас каждого в ситуации, когда заболеваемость коронавирусной инфекцией еще даже не достигла пика и с каждым днем продолжает расти.
Собянин: Плановую помощь, которая может подождать, лучше отложить на месяц-два-три - сейчас очень большие риски внутрибольничной инфекции. Фото: vesti.ru Собянин: Плановую помощь, которая может подождать, лучше отложить на месяц-два-три - сейчас очень большие риски внутрибольничной инфекции. Фото: vesti.ru
Собянин: Плановую помощь, которая может подождать, лучше отложить на месяц-два-три - сейчас очень большие риски внутрибольничной инфекции. Фото: vesti.ru

По мнению мэра, нынешний пропускной режим в столице самый оптимальный. Сценарии с вводом войск столичные власти, по его словам, рассматривать не хотели бы. Обратив внимание на опыт других мегаполисов, он заметил: "Сначала там вводят очень мягкие демократичные меры, а потом вынуждены вводить войска на улицу. Мы не хотим этого". Сравнил ситуацию в Москве и Нью-Йорке, где "уже месяц бушует пандемия, очень жестко". "У нас в Москве, по сути, на 3-4 недели дали себе лаг для адаптации медицинской системы, адаптации граждан, для разворачивания тестовой системы, лабораторный системы", - отметил мэр.

Фото: iStock
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А вот предложение разрешить гулять с детьми хотя бы в своем дворе отверг сразу. "Я себе представляю: двор дома, в котором живут 3-4 тысячи человек, из них около тысячи детей. И вот все они вываливают на прогулку. Дети общаются друг с другом, бабушки с внуками... В течение суток все перемешаются так, что про самоизоляцию можно будет забыть. И мы просто погрузимся в пучину настоящей эпидемии". На вопрос, не утаивают ли городские власти подлинную картину с ситуацией в городе, не преуменьшают ли данные, сказал: "Никто ничего не утаивает, это абсолютно бессмысленная история. Наоборот, чем больше мы знаем о заболевших, о потенциально заболевших, тем проще бороться с инфекцией". Ведь исходя из этих данных город закупает лекарства, средства индивидуальной защиты и все остальное для лечения тысяч людей. Подчеркнул, что в отличие от многих других городов мира в Москве информация о заболеваемости даже более полная: "Там проверяют только тяжелых больных, что приводит к искажению статистики, а у нас сколько есть тестов, столько и тестируем - не важно, есть ли у человека проявления болезни. Стараемся охватить всех, кто входит в группу риска". Все данные, по словам мэра, открыто публикуются в течение суток.

Объем тестирования на прошлой неделе достигал уже 20 тысяч в день, но пришлось его уменьшить на 5 тысяч, поделился Собянин. Проблема возникла с "маленькими, казалось бы, совершенно никчемными пипетками, которые нужны для того, чтобы раскапать пробы по анализаторам - их достать непросто. Заключаем контракты, привозим из-за рубежа". А вот количество коек городу удается наращивать в плановом режиме. Сейчас их 15 тысяч, каждую неделю добавляется еще 1-2 больницы, что даст возможность в ближайшее время довести мощности коронавирусных стационаров до 27-30 тысяч коек.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Рефреном большинства дискуссий звучит, что никто в мире не знает, чем же лечить этот вирус, вторгшийся в нашу жизнь. Москвичи поинтересовались у мэра, а чем же лечат больных московские медики. "Единых международных протоколов не существует, - честно признал Собянин. - В некоторых странах вообще не лечат, просто наблюдают, выживет не выживет. В Москве сформирована группа врачей, которая занимается выработкой методик и подбором наиболее эффективных лекарств. Одни используются на начальной стадии, другие, к примеру, когда уже необходима реанимация. Не скажу, что идеальные, но это лекарства, которые помогают". И поиск их продолжает идти. Закупать их сложно, большинство дефицитные. Тем не менее запас на ближайшие недели и даже месяцы в Москве обеспечен, заверил Собянин. Предостерег же москвичей прежде всего от самолечения, так как две трети самых тяжелых больных, которые поступают в конечном счете в больницу, это люди, которые пытались справиться с коронавирусом сами.

Если начать выходить во двор гулять с детьми, в течение суток можно будет забыть о самоизоляции

Волнует жителей столицы и то, не пострадают ли другие отрасли медицины в городе, сосредоточившем свои усилия на борьбе с пандемией, "Конечно, продолжают нуждаться в помощи онкологические больные, - согласился мэр. - Да и многие другие. Скажу одно: экстренную медпомощь в Москве продолжают оказывать, все необходимые операции будут проводиться и дальше - для этого у нас оставлены 10 крупнейших высокотехнологичных клиник. Плановую же помощь, которая может подождать, лучше отложить на месяц-два-три - сейчас слишком большие риски внутрибольничной инфекции". Говоря о том, что лично самому главе города помогает выстоять в нынешней ситуации, признался, что ему очень тяжело: "В предыдущие годы я делал все для того, чтобы люди выходили на улицу, общались, в городе была доброжелательная, праздничная атмосфера. А сегодня занимаюсь тем, чтобы была достигнута максимальная самоизоляция". Выручает же больше всего поддержка москвичей, ощущение, что большинство из них с пониманием относятся к принимаемым мерам. "С такой поддержкой можно пережить любые трудности", - заключил Собянин.

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