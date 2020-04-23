Сотрудники проекта "Московское долголетие" занялись помощью пенсионерам на дому

Сотрудники отделов социальных коммуникаций и активного долголетия территориальных центров социального обслуживания, которые раньше работали с участниками проекта "Активное долголетие", теперь занялись помощью пенсионерам на дому.

Часть сотрудников проекта вошла в мобильные бригады, которые привозят москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями продукты, лекарства и оказывают другую помощь, сообщает официальный сайт столичной мэрии mos.ru.

Кроме того, социальные помощники находятся с пожилыми москвичами на связи, составляют с ними по телефону списки продуктов. Сотрудники филиала "Зябликово" ТЦСО "Царицынский" недавно за счет своего отдела купили торт пенсионерке, у которой был день рождения.

Помощники всегда работают в перчатках и масках, а также соблюдают безопасную дистанцию. Их помощь пенсионерам приходится кстати, поскольку люди старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями в Москве должны находиться на строгой самоизоляции - коронавирус представляет для них наибольшую опасность.