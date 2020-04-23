Спасатели ликвидировали возгорание травы в районе Строгино

Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах потушили пал травы на Щукинском полуострове Строгинской поймы.

По данным пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и пожарной безопасности, горела сухая трава в 700 метрах от спасательной станции. Но пожарная машина добраться туда не смогла, поэтому была проведена операция с использованием катера. Используя для тушения мотопомпу и пожарный рукав, а также ранцевый огнетушитель "Ермак", спасатели 40 минут боролись с огнем. В результате пожар на площади 400 квадратных метров был потушен.

Как отметили в департаменте, это уже третий пожар в данном районе. Между тем а столице начался пожароопасный период, разведение костров и пал травы на территории лесопарков и других природных объектах запрещены.