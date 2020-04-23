Новости

Уровень безработицы в США приблизился к показателям времен Великой депрессии 21:54
Косачев призвал мировое сообщество вмешаться в конфликт США и Ирана 21:33
Ученые выяснили, как кофе меняет вкусовые ощущения 21:23
Спасатели ликвидировали возгорание травы в районе Строгино 21:10
"Единая Россия": Овсянников уволен с поста замглавы Минпромторга 21:07
В Новой Москве появится новый промышленный технопарк 20:54
КС Молдавии приостановил ратификацию Соглашения о российском кредите 20:53
Число вылечившихся за сутки в Италии впервые превысило число заболевших 20:50
Иммунологи назвали единственный способ побороть эпидемию коронавируса 20:50
Евролига примет решение по возобновлению сезона 24 мая 20:47
В Тамбовской области скончался первый пациент с COVID-19 20:35
Медики установили, что коронавирус может поражать любой орган 20:34
Собянин назвал оптимальным режим самоизоляции в Москве 20:33
МВД: Тест на коронавирус начальника УВД Москвы на метро - отрицательный 20:33
В Москве начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте 20:32
В Новосибирской области пожары уничтожили более 50 строений 20:31
Глава МВД Боснии и Герцеговины: Страна не станет депо для террористов 20:31
Руководитель татарстанских коммунистов опроверг заражение COVID-19 20:12
Умер один из жильцов хостела в Ленобласти, где произошла вспышка COVID-19 20:01
В "Единой России" предложили не отключать горячую воду во время самоизоляции 19:54
У берегов Крыма нашли потопленный фашистами теплоход "Армения" 19:45
Глава Подмосковья допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в мае 19:34
Китай даст ВОЗ 30 миллионов долларов наличными 19:28
В Петербурге арестовали владельца хостела, лишившего глаза сотрудницу 19:27
Источник: Южнокорейские СМИ исказили содержание доклада ООН по КНДР 19:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 21:47
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С чистого поля

Центр инфекционных болезней в Новой Москве принял первых пациентов
Текст: Ирина Рыбникова
Фото: Сергей Михеев
Первые 45 пациентов с COVID-19 поступили в Московский клинический центр инфекционных болезней, построенный в рекордно короткие сроки в чистом поле поселения Вороновское. Скоро увидеть, как работает центр, смогут только его пациенты. А в четверг на новенькую - с иголочки! - территорию пустили журналистов, пообещав ответить на все вопросы.

Новый центр внешне, скорее, напоминает современный детский лагерь, состоящий из множества одноэтажных корпусов. "Здесь чистая зона с диспетчерской, которая осуществляет полный контроль за деятельностью центра, склады и общежитие, рассчитанное более чем на тысячу коек", - встречает нас главврач Московского клинического центра инфекционных болезней Сергей Переходов. Общежитие сейчас заполнено чуть меньше чем наполовину, поэтому можно сказать, что на каждого из 45 пациентов приходится по 10 врачей. Но цифры, говорит Переходов, быстро придут к балансу, как только больница заработает в полную силу. Корпуса вводят в строй поэтапно, чтобы не создавать эффект муравейника, когда на незнакомой территории площадью более 42 гектаров одновременно оказались бы несколько сотен больных и врачей.

Фото: Фото: iStock
Медики установили, что коронавирус может поражать любой орган

Интересуемся у главврача: откуда персонал? "Из Москвы, области и даже из других регионов", - отвечает Переходов. Набор персонала еще идет, по большинство ставок уже закрыты. По словам главврача, каждый сотрудник больницы сам выбирает продолжительность своей рабочей смены. Первые дни работы показали: легкой доли здесь не ищет никто. Более того - врачи, медсестры и санитары отказываются уходить домой, предпочитая жить на территории больницы. С иногородними понятно - им в Москве идти некуда. Но не уходят и москвичи.

Проход из чистой зоны в лечебную, где лежат пациенты - через санпропускник. В нем медперсонал принимает душ и облачается в защитные костюмы. Обратно идут по тому же пути: костюмы в дезинфекцию, сами - в душ. В лечебной зоне своя автономная вентиляция, что исключает возможность заражения медперсонала. А по новеньким дорожкам без перерыва снует туда-сюда техника, поливая свежий асфальт дезинфицирующим раствором.

В центре 800 коек, при необходимости к ним легко добавляются еще 130. 240 коек отданы под реанимацию, но, акцентирует внимание главврач, при необходимости все койки на территории центра могут стать реанимационными. У каждой есть "вход" для подачи кислорода, который необходим при легочной недостаточности. "Есть у нас два аппарата КТ, один МРТ и 260 аппаратов для искусственной вентиляции легких и 4 аппарата для экстракорпоральной мембранной оксигенации. Это на сегодняшний день самый современный метод помощи тяжелым больным с COVID-19", - перечисляет Переходов. Из 45 первых пациентов центра все - тяжелые и среднетяжелые. Медучреждение такого класса и рассчитано на самые тяжелые случаи, не зря же первое, что запустили в работу в новой больнице - это вертолетная площадка.

Фото: Татьяна Андреева
В России и мире продолжают искать лекарства от COVID-19

Приемное отделение рассчитано на 15 автономных боксов - именно столько машин "Скорой помощи", ни с кем не контактируя, могут привозить пациентов одновременно. И прежде чем выехать с территории центра, каждая карета проходит санобработку. В больнице есть свой лабораторный корпус, рассчитанный на проведение 10 тысяч исследований в сутки. Есть операционное отделение и отделение родовспоможения - это на случай, если привезут беременных или больных, нуждающихся в операционном вмешательстве. Есть даже трансфузионное отделение, где можно поставить на поток переливание больным плазмы уже переболевших, что дает хорошие результаты в лечении коронавируса. "А что здесь будет после того, как вы победите корону?", - спросили мы у Сергея Переходова. "Крупнейшая в стране инфекционная больница. С опытным медперсоналом, способным справиться с любой инфекцией", - ответил главврач.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Распространение коронавируса COVID-19 РГ-Фото

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на помощь по ипотеке многодетным
Инфекционист спрогнозировал пик коронавируса в Москве
Собянин заявил о нежелании вводить в Москву войска из-за вируса
Евросоюз не договорился о создании фонда восстановления
ФАС проверит ритейлеров из-за роста цен на лимоны
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции