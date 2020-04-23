В Липецке завели дело на сбежавшего из больницы пациента с COVID-19

В Липецке завели первое дело на больного коронавирусом: 62-летний мужчина сбежал из больницы, и его пришлось разыскивать. Как сообщили в региональном УМВД, из медучреждения он исчез 19 апреля.

Полицейские быстро установили его местонахождение, задержали и передали сотрудникам скорой медицинской помощи, те госпитализировали больного снова.

Однако теперь липчанин стал фигурантом уголовного дела, которое завели по части 1 статьи 236 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.