В московском Измайлово начали гнездиться скворцы

Первые обитаемые скворечники на восток Москвы около экоцентра "Царская пасека" обнаружили столичные экологи. Как рассказали "РГ" в Мосприроде, около экоцентра "Царская пасека" уже начали гнездиться скворцы. Четыре года подряд эти пернатые выбирают для гнездования фанерный домик - искусственное гнездовье - около экоцентра "Царская пасека" и успешно там выводят птенцов.

Дело в том, что скворечники из фанеры делать не рекомендуется, так как этот материал плохо сохраняет тепло, да и по гладкой доске птенцам сложно выбираться из такого домика. Но волонтер принес искусственное гнездовье из фанеры, заранее сделав с внутренней стороны нужные насечки, сотрудники Мосприроды установили его и решили предоставить конструкцию на усмотрение пернатых - скворцам дом приглянулся.

Как отмечают специалисты, скворец - типичный дуплогнездник. Подходящее дупло или скворечник самец может начать искать и обустраивать до прилета самки. Гнезда строят несколько дней. После этого, в апреле-мае самка каждое утро уже начнет откладывать по яйцу. В кладке обычно 5-6 яиц. С момента откладки последнего яйца начинается насиживание. У скворцов насиживание длится 11-15 дней, вылетают птенцы в возрасте 20-22 дней. После вылета оба родителя продолжают кормить слетков около недели.

Воочию увидеть, как скворец обживает домик, можно в пятницу, 24 апреля, на страницах Мосприроды в социальных сетях: Instagram, Вконтакте, Facebook, Twitter, YouTube.