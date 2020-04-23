В Москве акция "Библионочь" впервые пройдет онлайн

Всероссийская акция "Библионочь-2020" пройдет в столице в ночь с 25 на 26 апреля, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. В этом году из- за пандемии - впервые в режиме онлайн. Посвящена акция 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Москвичи примут участие в ней девятый раз. На выбор для них подготовлены три программы: для детей и подростков, лекционная и театральная. Участники смогут встретиться с известными писателями, режиссерами и мультипликаторами, посетить вебинары и онлайн-показы спектаклей.

Центральные мероприятия акции пройдут на трех YouTube-каналах библиотек департамента культуры. Их также будут транслировать на страницах в соцсети Facebook.

Первой стартует программа для детей, подростков и их родителей "Библиосумерки". Ее трансляция запланирована с 15:00 до 23:00 25 апреля на YouTube-канале Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара и в соцсети Facebook.

Лекционную программу покажут на YouTube-канале Центральной библиотеки № 197 имени А.А. Ахматовой, а также в Facebook с 19:10 25 апреля до 03:00 26 апреля.

А на канале библиотек Москвы и в Facebook представят театральную программу с 19:10 25 апреля до 06:00 следующего дня.

"Библиосумерки" начнутся в 15:00 с онлайн-версии детского спектакля "Андерсен навсегда". В основу спектакля вошли отрывки сказок Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева", "Девочка со спичками", "Принцесса на горошине" и других. Все роли исполняют юные актеры.

В 16:00 студия "Союзмультфильм" приглашает детей посмотреть новые короткометражные анимационные картины. Так, маленькие зрители смогут первыми увидеть новый мультфильм "Доброе сердце" режиссера Евгении Жирковой. Это история о том, как в семье первобытных людей появление щенка растопило сердце строгой мамы. После премьеры будут показаны авторские короткометражные мультфильмы 2015-2019 годов, победители российских и международных фестивалей. Среди них такие анимационные ленты, как "Снегозавр" Анны Кузиной, "Апорт" Дениса Воронина, "Морошка" Полины Минченок, "Мама-цапля" Марины Карповой, "Хоботенок" Екатерины Филипповой.

А в 17:30 у детей и их родителей будет уникальная возможность обсудить в комментариях увиденные мультфильмы с их авторами - режиссерами и мультипликаторами. В паблик-токе примут участие российский режиссер-мультипликатор, художник Михаил Алдашин, мультипликатор Екатерина Филиппова, режиссер Анна Кузина. Модератором разговора выступит шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм", режиссер, сценарист, историк анимации Сергей Капков.

В 18:30 юных зрителей пригласят принять участие в мастер-классе по созданию комиксов "Как придумать супергероя". Проведут занятие художник Елена Авинова и филолог Наталья Осипова. Ребята узнают, как изобразить себя и своих знакомых в образах супергероев комиксов. Они придумают персонажам костюмы и волшебные предметы, наделят их суперспособностями. Для участия понадобятся несколько листов формата А4, черная ручка, черный фломастер, а также два или более цветных карандаша или фломастера. Их можно заменить кисточкой и любыми красками.

Канал завершит работу спектаклем "Письма памяти". Он основан на письмах, написанных детьми во время Великой Отечественной войны, а также стихотворениях фронтовиков. Спектакль начнется в 22:00.

Взрослых любителей книг и чтения будут ждать на лекционном канале. Программа начнется 25 апреля в 19:10 с онлайн-встречи с писательницей лауреатом премий "Большая книга" и "Ясная Поляна" Гузелью Яхиной. Она расскажет о своем дебютном романе "Зулейха открывает глаза".

Лекция о современной литературе "Спасение чтением" стартует в 21:10. Ее проведет известный критик Галина Юзефович. Она расскажет о произведениях, в которых литература помогает героям выходить из трудных жизненных ситуаций. Проанализирует книги "Книжный вор" австралийского автора Маркуса Зусака, "Среди других" валлийско-канадской писательницы Джо Уолтон, "Сварить медведя" шведского писателя Микаэля Ниеми, "Часы" американского автора Майкла Каннингема и "Сонечка" российской писательницы Людмилы Улицкой.