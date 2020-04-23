В Москве грузовик врезался в мачту городского освещения

Фото: Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

Крупная авария произошла в Москве на Озерной улице.

По данным пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и пожарной безопасности, водитель грузового автомобиля, не справившись с управлением, врезался в мачту городского освещения.

На место происшествия незамедлительно выехал аварийно-спасательный отряд №6 Пожарно-спасательного центра. Они деблокировали автомобилиста. После освобождения зажатого водителя, пострадавший был передан бригаде скорой помощи.