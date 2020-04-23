В Москве начнут штрафовать за нарушение дистанции в общественном транспорте

В Москве контролеры вместе с сотрудниками полиции стали выходить в рейды и фиксировать нарушения социальной дистанции в общественном транспорте. За нарушение можно получить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Об этом ТАСС сообщили в ГКУ "Организатор перевозок". Там пояснили, что следить за необходимым расстоянием между пассажирами будут на всем общественном транспорте и напомнили, что на местах для сидения в вагонах метро и наземном транспорте нанесены наклейки с просьбой соблюдать дистанцию и не садиться близко к другим пассажирам.

Напомним, о необходимости соблюдать дистанцию минимум в полтора метра в магазинах, аптеках и прочих общественных местах сказано в указе мэра Москвы от 29 марта. Такое расстояние между людьми позволяет противостоять распространению новой коронавирусной инфекции. В магазинах и других местах для удобства людей наносится разметка, которая помогает выдерживать необходимое расстояние, например, в очередях.