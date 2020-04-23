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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве рассказали, куда пациенты с ОРВИ могут сообщить о нарушениях алгоритма лечения

Текст: Любовь Проценко

Все случаи ОРВИ в столице рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Такой порядок утвержден указом мэра Москвы. Это значит, что врачи должны оказывать таким пациентам особое внимание и четко следовать протоколу диагностики и лечения. В оперативном штабе по мониторингу и контролю за ситуацией с коронавирусом сообщили:если пациенту медицинская помощь не оказана в полном объеме, он может обратиться для решения вопроса на единую горячую линию по вопросам коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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- Согласно протоколу лечения при подозрении на коронавирус, у пациентов с симптомами ОРВИ должен быть взять анализ на инфекцию, и назначено соответствующее лечение. Врач должен приехать к пациенту на дом, если был вызов. Если медицинская помощь по какой-то причине не оказана в должном объеме, пациент может обратиться на единую горячую линию по вопросам коронавируса и сообщить о нарушении. Сотрудники центров "Мои Документы" будут принимать заявки москвичей и передавать их в поликлиники для оперативного решения вопроса. Такие меры мы принимаем для того, чтобы не упускать потенциальные случаи коронавирусной инфекции, и предотвращать развитие болезни на ранней стадии, - рассказала она.

Сотрудники колл-центра свяжутся и передадут информацию по конкретному нарушению. Врачи должны будут решить возникшую проблему с пациентом.

Чтобы оставить заявку, необходимо позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 870-45-09 (ежедневно с 08:00 до 21:00).

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