В Москве тест на COVID-19 обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ

В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Все случаи ОРВИ, вне зависимости от их тяжести, рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Это требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ", - сказала Ракова в эфире Первого канала.

Напомним, что всего в столице коронавирусом заразились 34 тысячи человек, скончались 288 человек.