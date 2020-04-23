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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве тест на COVID-19 обязаны делать всем пациентам с симптомами ОРВИ

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы Фото: Пресс-служба мэрии Москвы
Фото: Пресс-служба мэрии Москвы

В Москве врачи обязаны делать тест на коронавирус всем пациентам с симптомами ОРВИ. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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"Все случаи ОРВИ, вне зависимости от их тяжести, рассматриваются как подозрение на коронавирусную инфекцию. Это требует от нас совершенно другой организации работы поликлиник. Тест на коронавирус обязаны сделать всем пациентам с симптомами ОРВИ", - сказала Ракова в эфире Первого канала.

Напомним, что всего в столице коронавирусом заразились 34 тысячи человек, скончались 288 человек.

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