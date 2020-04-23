В Москве возобновился рост госпитализаций с подозрением на коронавирус

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает тревожную новость: в Москве возобновился рост числа госпитализированных в стационары пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию.

- На прошлой неделе мы наблюдали стабилизацию ситуации в городе - рост госпитализаций с подозрением на COVID-19 не был зафиксирован, - рассказали в оперштабе. - Сейчас ситуация меняется. Если 4 дня назад в сутки в стационары поступало около 1300 человек, в начале недели их количество выросло до 1400. Вчера было зафиксировано 1800 случаев, и на сегодня этот показатель достиг 1900 госпитализаций в стационары в сутки.

Оператштаб напоминает: необходимо неукоснительно соблюдать режим самоизоляции. Особенно это важно пожилым людям и лицам, имеющим хронические заболевания, которые наиболее тяжело переносят это заболевание.