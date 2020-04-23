В Новой Москве появится новый промышленный технопарк

Площадь нового промышленного технопарка составит 17 тыс. кв. м. Построят его в Новомосковском административном округе столицы на территории деревни Крекшино к 2023 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

- Это крупный инвестиционный проект, который позволит создать высокотехнологичное промышленное пространство и даст городу 300 новых рабочий мест с современными и комфортными условиями труда", - подчеркнул вице-мэр. Решение о выделении участка для строительства приняла сегодня градостроительно-земельная комиссия Москвы.

Планируемая плотность застройки составит 6,8 тыс. кв.м/га. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, ожидается, что на территории технополиса будут реализованы несколько наукоемких проектов, в том числе в сфере высоких технологий, а также промышленного и гражданского строительства.