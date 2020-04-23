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23.04.2020 11:44
Проект: В регионах

В Нововоронеже построят новый спортивно-оздоровительный комплекс

До конца 2020 года в Нововоронеже - городе-спутнике Нововоронежской АЭС -будет построен новый спортивно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном на набережной водохранилища.

На данный момент завершено строительство первого этажа. Продолжаются работы по залитию перекрытий на втором этаже и в подвальном помещении.

Новый спортивный объект площадью более 12 тыс. кв. метров будет иметь два этажа, большую автостоянку. Площадь благоустроенной территории вокруг здания составит 5,5 тыс. кв.метров. Там устроят сквер, освещение, высадят кустарники, деревья, цветники.

В спорткомплексе предусмотрены залы для баскетбола, волейбола, мини-футбола, медико-восстановительный центр, а также три ванны для детей и взрослых. Длина дорожек в них составит 16 и 25 метров. Старый спорткомплекс с бассейном был построен в 1978 году и не соответствовал современным требованиям.

Средства городу атомщиков выделены в рамках действующего Соглашения между Госкорпорацией "Росатом" и правительством Воронежской области.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронежская АЭС "уходит" в социальные сети

"Мы, как градообразующее предприятие, понимаем свою роль и ответственность в развитии города. Новый спорткомплекс будет современным и востребованным как молодежью, так и людьми старшего возраста. Чем больше появляется спортивных объектов, тем выше качество жизни населения, а, значит, у Нововоронежа есть будущее", - сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Напомним, что за счет подписанного в 2012 году Соглашения в бюджет Нововоронежа поступило более 2 млрд рублей дополнительных налогов, которые были направлены на реализацию масштабных проектов - строительство ледовой арены "Остальная", Центра боевых искусств, многофункционального стадиона "Старт", спортплощадок и школьных стадионов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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