В Подмосковье разрешили работать магазинам, продающим саженцы и семена

Как рассказал "РГ" первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, уже сейчас на своих садовых фазендах живут порядка 1,2 миллиона сезонных дачников. К майским праздникам приедут еще 2 миллиона москвичей и жителей городов Подмосковья. "В этом году дачный сезон начался раньше - и из-за теплой погоды, и из-за того, что многие для самоизоляции выбрали дачи, - говорит Чаплин. - А как сажать и сеять, если магазины с семенами закрыты? Мы подняли этот вопрос перед руководством области и благодарны, что дачникам пошли навстречу".
В самом деле, лучше дать возможность людям спокойно купить семена в магазине, где регулярно проводят санобработку по всем правилам, чем бороться потом с дачными очагами инфекции. Итак, все торговые точки с саженцами открыты. Продавцы честно соблюдают новые правила торговли. Журналист "РГ" заехал в один из таких магазинчиков на Калужском шоссе. "Берут на рассаду семена, - рассказывает продавец Ольга Синеглазова. - Спросом пользуются саженцы фруктовых деревьев. Сейчас ведь самый сезон их посадки".