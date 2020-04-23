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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

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В Подмосковье разрешили работать магазинам, продающим саженцы и семена
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 90(8144)
В Московской области разрешено приступить к работе торговым точкам, продающим семена и саженцы. Такое постановление подписал губернатор Андрей Воробьев. Дачный сезон начался, и власти не видят смысла чинить препятствий нормальному ходу весенних работ.

Как рассказал "РГ" первый зампред Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин, уже сейчас на своих садовых фазендах живут порядка 1,2 миллиона сезонных дачников. К майским праздникам приедут еще 2 миллиона москвичей и жителей городов Подмосковья. "В этом году дачный сезон начался раньше - и из-за теплой погоды, и из-за того, что многие для самоизоляции выбрали дачи, - говорит Чаплин. - А как сажать и сеять, если магазины с семенами закрыты? Мы подняли этот вопрос перед руководством области и благодарны, что дачникам пошли навстречу".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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В самом деле, лучше дать возможность людям спокойно купить семена в магазине, где регулярно проводят санобработку по всем правилам, чем бороться потом с дачными очагами инфекции. Итак, все торговые точки с саженцами открыты. Продавцы честно соблюдают новые правила торговли. Журналист "РГ" заехал в один из таких магазинчиков на Калужском шоссе. "Берут на рассаду семена, - рассказывает продавец Ольга Синеглазова. - Спросом пользуются саженцы фруктовых деревьев. Сейчас ведь самый сезон их посадки".

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