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23.04.2020 20:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Тамбовской области скончался первый пациент с COVID-19

Текст: Татьяна Ткачева (Тамбов)

От осложнений инфекционного заболевания погибла женщина 1974 года рождения из Инжавинского района. По предварительным данным, она заразилась от гостей, приехавших из Москвы.

"Известно, что женщина контактировала с приехавшими 6 апреля, после чего почувствовала характерные признаки простуды. Несмотря на проблемы с дыханием, за медицинской помощью она не обращалась и самостоятельно принимала лекарства. Лишь к обеду 20 апреля из-за усиления одышки она все-таки обратилась в Инжавинскую ЦРБ", - сообщили в администрации Тамбовской области.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Пациентку госпитализировали в тот же день, но состояние стало стремительно ухудшаться, проявились признаки отека легкого. Помогать коллегам в Инжавино приехал реаниматолог из Тамбовской областной больницы. Женщину подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но спасти не смогли.

"Вскрытие показало вирусную пневмонию, после чего были взяты результаты на коронавирус. Они показали наличие инфекции. Кроме того, женщина страдала гипертонией и ожирением, - говорится в официальном сообщении. - Региональные власти выражают соболезнования родным и близким покойной, а также просят всех жителей Тамбовской области строго соблюдать санитарные меры и правила личной гигиены".

На сегодня основной источник заражения тамбовчан - контакты с людьми, приехавшими из других регионов (прежде всего, Москвы и Московской области). Многие являются носителями без видимых симптомов.

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Поэтому региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции напомнил о том, что все прибывающие в Тамбовскую область граждане должны зарегистрироваться в органах местного самоуправления по месту жительства/пребывания и строго соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. При первых признаках простудного заболевания нужно незамедлительно обращаться в лечебное учреждение.

По состоянию на вечер 23 апреля подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Тамбовской области - 263, из них 37 человек выздоровели.

Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область Распространение коронавируса COVID-19

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