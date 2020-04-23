98% промышленных предприятий в Хэйлунцзяне возобновили работу

По информации Хэйлунцзянского управления промышленности и информатизации, в провинции 3435 из 3501 промышленного предприятия восстановили производство.

Теперь в числе действующих 98,1 процента компаний, а доля вернувшегося на работу персонала достигла 92,9 процента.

Все 200 ведущих предприятий, на которые приходится более 70 процентов общего объема выпуска промышленной продукции в провинции, полностью возобновили производство.

Особое внимание уделяется изготовлению противоэпидемических материалов. В провинции Хэйлунцзян уже произведено в общей сложности 13,8 тысячи тонн дезинфицирующего средства с 75-процентным этиловым спиртом, 1835 тонн средств для дезинфекции и стерилизации, 227 миллионов различных масок, 125 тысяч комплектов медицинской защитной одежды, 282 тысячи комплектов медицинской изоляционной одежды, 20,4 тысячи инфракрасных термометров и 258,4 тонны различных нетканых фильтрующих и сорбирующих материалов типа мельтблаун.