Как показала практика, далеко не все предприятия оказались готовы к переводу сотрудников на удаленную работу в условиях "карантикул". Некоторые руководители подозревают, что в режиме home officе их команда трудится неэффективно. Как без потерь изменить формат деятельности коллектива и какие сложности могут подстерегать на этом пути, "РГ" рассказали начальник отдела внедрения комплексов CRM (систем управления взаимоотношениями с клиентами) компании из Владивостока Максим Глушков и организатор партнерства бизнес-консультантов в Хабаровске Андрей Заусаев.

Что могут сделать предприниматели, чтобы пережить "коронавирусную" ситуацию с наименьшими потерями?

Андрей Заусаев: Быстрый переход в онлайн - идеальный вариант. В режиме карантина потребность в этом возрастает. И нужно понимать, что после окончания изоляции сформируется определенная привычка потребления. Эта сфера будет еще более востребованной, чем раньше. Не то чтобы офлайн-магазины и кафе окажутся не нужны. Но я уверен, что покупать через интернет станут чаще. Модель взаимоотношений продавца и покупателя изменится. И это относится не только к торговле. Любой предприниматель должен проанализировать свои сервисы для клиента, понять, какие из них можно и нужно вывести в онлайн и усилить.

Кроме того, сейчас как никогда нужно быть ближе к клиенту. Исходите из своего уникального торгового предложения. Например, приморским тур­операторам с собственными базами отдыха я бы рекомендовал усиливать рекламу. Если в последние два года заполняемость местных баз на май была менее 50 процентов, а в среднем в сезон - около 70-80 процентов, то в этот раз она должна стать на 15-25 процентов выше. Туркомпаниям в Хабаровске я бы предложил быстро переходить на маршруты по Дальнему Востоку. Кафе сфокусировал бы на производство заморозки, доставку готовой еды и рекламу этих услуг через хорошо "прокачанный" собственный аккаунт в социальных сетях.

Кого проще всего перевести на home officе?

Максим Глушков: Общее правило такое: чем больший процент сотрудников компании занимается интеллектуальным трудом, тем проще ей перейти на удаленный режим. Например, фирмам, которые работают "под заказ" или предоставляют услуги бухгалтерского аутсорсинга. Они могут координировать работу по этапам продаж и бизнес-процессам в общей корпоративной программе, достаточно, чтобы у всех сотрудников был интернет. Сложно перевести на "удаленку" фирмы, которые связаны с производством физических товаров или оказанием некоторых услуг. Например, завод или автомойку. Проблемы возникнут у магазинов и кафе.

А что делать, если переход в онлайн для бизнеса невозможен?

Андрей Заусаев: Тогда сейчас время проанализировать свою работу, найти новые точки роста. Можно спрогнозировать поведение клиентов, подумать, растет ли у вас в "мирное время" отрасль или она падала и раньше. Какую долю рынка вы занимали? Насколько сильно и актуально ваше уникальное торговое предложение? И самый главный вопрос, на который надо ответить себе: "Хотите ли вы продолжать работу в этом направлении?". Если "да", нужно думать, чем быть интересным клиенту в новых условиях. Если "нет", самое время сменить курс, ведь даже в кризис есть растущие рынки. Еще один важный совет - быть открытым для объединения с другими предпринимателями. К примеру, офлайн-магазины, у которых нет своей службы доставки, могут работать с коллегами, у которых она есть. Есть примеры удачных союзов бизнеса с госструктурами.

По статистике первые 14 дней после перехода на дистанционный режим труда происходит взлет производительности работы, затем она резко падает

Влияет ли количество сотрудников на сложности перевода на home office?

Максим Глушков: Важно понимать, каким именно сервисом для удаленной работы вы будете пользоваться и какой набор функционала необходим. Поскольку мы занимаемся проектированием бизнес-процессов в компаниях, нам очень часто приходится реализовывать их в CRM-системах заказчиков. Как правило, сложность таких процессов определяется сложностью самой системы, а не количеством сотрудников. Последнее влияет только на величину платных тарифов в том или ином сервисе. Есть и бесплатные варианты, которые сейчас предлагают сервисы для работы на "удаленке": всевозможные бонусы к тарифам или дополнительные возможности их функционала.

Есть ли возможность у главы компании контролировать работу подчиненных? Как мотивировать их работать, а не смотреть сериалы?

Максим Глушков: Да, у директора и вообще управляющего персонала есть очень мощные инструменты для этого. Есть множество сервисов, которые позволяют не только зафиксировать старт работы сотрудника и ее завершение, но также и количество времени, которое он уделил на конкретную задачу. Можно прослушать его исходящие звонки клиентам, посмотреть переписку на корпоративном почтовом аккаунте и многое другое. Мне кажется, переход сотрудников на "удаленку" независимо от коронавируса закономерен, он делает работу более эффективной и упрощает ее.

Андрей Заусаев: На западе России уже появилась первая статистика эффективности труда на "удаленке". Выводы интересные. В первые 14 дней произошел взлет производительности, а потом она резко упала. Причина в том, что многие сфокусировались на технологиях. И это логично - без них никуда. Но освоить набор программ можно за три-четыре дня. В дистанционной работе компетенции руководителя - это 90 процентов успеха. Нужно четко ставить задачу, вовлекать персонал. Как никогда актуальной становится корпоративная культура. У сотрудника должна быть внутренняя мотивация работать, а не отвлекаться на игры, социальные сети и требующих внимания родственников. На виртуальном совещании необходимо определить правила поведения, диалог должен управляться руководителем-модератором. Тогда такие встречи проходят не менее эффективно, чем офлайн-планерки!

Не секрет, что сейчас идет волна сокращений. Можно ли этого избежать и сохранить всю команду?

Андрей Заусаев: Практически в любом бизнесе люди - основная движущая сила. Да, в кризис предпринимателю порой приходится делать нелегкий выбор и сокращать штат. Но если есть способы сохранить всю команду через перевод сотрудников на удаленную работу, сокращение рабочего дня, с помощью неоплачиваемых отпусков или других компромиссов, это нужно делать. А еще команда и корпоративная культура - понятия, сильно недооцененные в кризис. Первое, что стремятся сделать предприниматели, - минимизировать затраты, и это логично. Но нельзя так поступать бездумно. Анализируйте, какая часть сотрудников является носителем технологии, ключевым ресурсом вашей компании. Формируйте так называемую кризис-команду. С ней можно устраивать мозговой штурм, ежедневно собирать информацию, принимать оперативные решения, при необходимости привлекать экспертов для взгляда со стороны. Кстати, именно сейчас на рынке труда появились сильные специалисты. Можно реально усилить свою команду, начав поиск персонала на фоне сокращений в других компаниях.

Чего категорически нельзя делать сейчас?

Андрей Заусаев: Портить себе репутацию. Бизнес делают люди, и оставаться людьми нужно в первую очередь. Китайская пословица гласит: "Легко быть святым, сидя на горе Тайшань. Гораздо сложнее оставаться святым, сидя на базаре".