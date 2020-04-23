С января 2020 года вступили в силу изменения федерального закона о рыболовстве, поставившие дальневосточных рыбаков-любителей в неудобное положение. Ловить сетями лосося им по-прежнему можно. Но уже негде.

Остров невезения

Прежде были разрешены многоцелевые рыбопромысловые участки. Теперь они получили узкую специализацию: либо для любительского лова, либо для промышленного. Это разделение особенно остро почувствовали жители Сахалинской области. В прошлом году здесь насчитывалось 44 участка, где люди могли ловить лосося сетями для личных нужд. Теперь на весь регион их осталось только два.

Для островитян рыба - продукт номер один, хотя разрешено добывать сетями лишь три хвоста в сутки. Нововведения, как считают в Сахалинской областной думе, лишили почти все население региона этой прибавки к столу. И даже на крючковые снасти ловить лосося теперь негде.

- Правилами не предусмотрен бесплатный вылов кеты и кижуча. Их добыча возможна только по путевкам на участках, предоставленных для организации любительского рыболовства, - отмечает заместитель председателя парламентского комитета по экономическому развитию Юрий Выголов.

Речь о тех самых двух оставшихся на всю область специализированных участках, расположенных в Охинском районе и у острова Шикотан. Ситуация может вылиться в массовое браконьерство. Чтобы не допустить подобного развития событий, областная дума обратилась к министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву с просьбой инициировать изменение закона и установить возможность многоцелевого использования рыболовных участков.

Певек на безрыбье

На тот же адрес направили обращения губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и депутаты окружной думы. Здесь без рыбалки остались жители третьего по величине города Чукотки - Певека. Рядом с ним не сформировано ни одного рыбопромыслового участка для любительского вылова сетями горбуши и гольца. Правительство автономного округа разработало предложения по "нарезке" участков и неоднократно выходило с ними на федеральные ведомства. Пока безуспешно. По словам председателя думы ЧАО Александра Маслова, летом местные жители традиционно проводят большую часть времени на берегу. И когда они лишены законного права на рыбалку, это влечет рост социальной напряженности.

Влиятельное рыбное лобби оттесняет от рек местных жителей, мешающих обогащаться "хозяевам"

- Близится лето, а значит и начало путины. На территории городского округа Певек граждане рискуют столкнуться с препятствиями, - отмечает он.

Чтобы этого не произошло, региональные власти выступили единым фронтом. Они настаивают на необходимости внесения изменений в действующие Правила рыболовства в отношении Певека и его жителей.

Запорожские рыбаки пишут письма

Власти Сахалинской области и Чукотского автономного округа не опускают рук и пытаются вернуть любителям право на рыбалку. А вот жителям села Запорожье Усть-Большерецкого района Камчатки подходить со снастями к воде запретили более десяти лет назад. И никому до этого нет дела.

Звонку из "Российской газеты" в Запорожье удивились.

- Думала, про нас уже все забыли. Живем на берегу реки, рыба плавает, а ловить нельзя, - посетовала глава сельской администрации Татьяна Таперечкина.

Село стоит на берегу богатой реки Озерная, в которую заходит лосось. Рыбу здесь промышляют десять предприятий. Раньше проблем с рыбалкой не было и у местных жителей - участок для любительского лова располагался под домами. Но в 2008 году его изъяло Росрыболовство.

- Почему-то там посчитали, что он используется не по назначению. Потом прошли аукционы, и право на бывший наш участок выиграло промышленное предприятие. Оно и сейчас там ловит. А на открытие новых мест, где можно было бы рыбачить нам, наложили мораторий. Поначалу объясняли, что отведут место для любительской рыбалки. Но прошло более десяти лет, а мы все сидим под этим мораторием. Весь берег - четыре километра - занят промысловиками. Дальше начинается заказник, - рассказывает заместитель главы села Павел Постовой.

В Запорожье проживает более 500 человек. Многие работают на тех самых промышленных предприятиях и, конечно, имеют доступ к рыбе: могут утащить домой хвост из хозяйского улова.

- А что делать тем, кто не работает на промыслах? А пенсионерам, которых в селе очень много? По сути, у нас на всю деревню только двое имеют законное право рыбачить, не рискуя получить штраф. Это два представителя коренных малочисленных народов Севера. Всех остальных государство сделало потенциальными браконьерами, - возмущается Татьяна Таперечкина.

В прошлом году проблему поднял сельский депутат Сергей Яблонский. Он направил коллеге из краевого заксобрания Михаилу Пучковскому письмо, под которым подписались 52 жителя Запорожья. Люди писали: "Рыбой "обеспечивают" только пенсионеров, но качество этой рыбы зачастую очень плохое, она несвежая, давленая, в общем-то, старикам отдают то, что и отдать не жалко. В то же время крупные добывающие предприятия вылавливают в Озерной тысячи тонн лосося".

- Краевой депутат вроде бы заинтересовался и сказал, что в этом году нам сделают участок. Время пришло, однако никаких весточек от него не приходило, - говорит Павел Постовой.

Михаил Пучковский объяснил "РГ" причину молчания так:

- Все мои попытки разрешить ситуацию пока не дали результата. У нас Большерецкий и Усть-Камчатский районы - это рыбный Клондайк. Те, кто держат там промыслы, - миллиардеры. Влиятельное рыбное лобби оттесняет от рек местных жителей, мешающих обогащаться "хозяевам". С проблемой сталкиваются не только жители Запорожья. Однако до последнего времени в краевых органах власти не было людей, заинтересованных в ее решении. Недавно пришли новый прокурор и руководитель региона. Поэтому пойду на второй заход.

После этого разговора создалось впечатление, что "первый заход" по обращению селян депутат провел не очень активно. По крайней мере, он не назвал ни одной инстанции, в которую обращался с запросом. Впрочем, запросом к местным властям было само прошлогоднее письмо жителей Запорожья, опубликованное многими СМИ.

- Реакция оказалась нулевой. Ниоткуда никакого ответа в наш адрес не поступило, - резюмировал Павел Постовой.