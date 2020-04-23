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Число зараженных коронавирусом растет на планете день ото дня. Это уже сказывается на мировом рынке, в частности, отразилось на экономических отношениях между Россией и Китаем.

Сама по себе инфекция оказывает влияние на экономику только опосредованно. Но создает условия, которые приходится учитывать.

Коронавирус стал своего рода "спичкой", которую поднесли к проблемной зоне.Туризм и авиаперевозки уже рухнули. Упали цены на нефть. Здесь, как и в каждой проблеме в экономике, - все нарастает как снежный ком.

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Что будет дальше, можно предположить только теоретически. Очевидно, что спад производства в крупнейших государствах мира приведет к падению цен на нефть и потянет за собой остальные сферы экономики. Если мы говорим о мире в целом, то это заденет банковскую систему и фондовую сферу, начнутся проблемы, идентичные финансовому кризису 2007-2008 годов.

В силу зависимости российской экономики от экспорта ресурсов, прежде всего нефти, нас, конечно же, в первую голову интересует цена на "черное золото". При ее существенном понижении, что сейчас и происходит, неизбежно придется задуматься о сокращении расходной части бюджета. И действия правительства, которое обозначаются уже подзабытым в народе словом "секвестр", коснутся главным образом социальных обязательств государства. Конечно, сохраняется надежда на то, что наша "подушка безопасности" в виде Фонда национального благосостояния будет использована достаточно эффективно.

Но в любом случае нужно понимать, что даже если китайская промышленность будет быстро наращивать производство, а экономика КНР - восстанавливаться после пандемии, даже если с мирового рынка уйдут американские компании, специализирующиеся на добыче сланцевой нефти, восстановление российской экономики будет достаточно долгим.

Если в этом контексте рассматривать отношения России с Китаем, то каких-то серьезных изменений ждать не приходится. КНР, как и прежде, заинтересована в связях с нашей страной. И круг этих интересов в общих чертах все тот же: природные ресурсы, отчасти технологии, которые китайцы не успели освоить, и аграрная сфера. Последняя в этом списке потому, что Китай нуждается в сое. Эта культура требует больших посадочных площадей, которыми наш южный сосед не располагает. Но надо понимать: как только потребности и интересы Китая поменяются, как только нужно будет что-нибудь другое - мы как партнер станем не нужны.

Фото: Наталья Миронова
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Россия сегодня больше нуждается в Китае, чем он в ней. Практически все, что мы потребляем, привозится из Китая. Простой пример - сельскохозяйственная продукция, значительная доля которой на рынке Дальнего Востока - импортная китайская. Как только возникли проблемы с ее поставками, мы тут же почуствовали это на нашем кошельке. Напомню, в начале года цены на овощи подскочили в два раза. Антимонопольному ведомству пришлось вмешаться в ситуацию. Но и в дальнейшем стоимость завозной овощной продукции будет расти. Особенно учитывая то, что курс рубля опять снизился, и это, скорее всего, уже устойчивая негативная тенденция. При этом заменить китайские товары нам практически нечем.

Мировой экономический кризис уже начался, и Россию он затронет в значительной степени. Это факт. Вопрос в другом. Не пора ли оглянуться на 30-40 лет назад и найти в нашем прошлом здравые рецепты развития: макроэкономическое планирование, межотраслевой экономический баланс и, не побоюсь этого слова, экономическую автаркию. История не дает нам ни одного примера, когда бы страна с сырьевой экономикой становилась великой мировой державой. Проев "советское наследие", мы неизбежно окажемся в числе периферийных государств, место которых определяется ведущими игроками.

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