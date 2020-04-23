Глава Бурятии потребовал уволить главврача больницы в Улан-Удэ

Глава Бурятии Алексей Цыденов потребовал уволить главного врача городской больницы №4 Улан-Удэ, после того как там заразились коронавирусом 10 сотрудников.

"Министру здравоохранения принять решение о применении меры дисциплинарного взыскания в отношении главврача за грубое нарушение санитарно-эпидемиологических требований в условиях карантинных мероприятий", - приводит слова из поручения главы республики пресс-служба правительства.

2 апреля из этого медучреждения эвакуировали пациентку с COVID-19. Впоследствии персонал больницы был на карантине, но после этого некоторые работники проигнорировали и скрыли появившиеся у них симптомы ОРВИ.

18 апреля контрольное тестирование на инфекцию подтвердило положительный диагноз у 10 пациентов. Сейчас весь стационар с персоналом из 93 человек снова закрыли на карантин.