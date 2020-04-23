Харбинская международная ярмарка перенесена на 2021 год

Власти провинции Хэйлунцзян приняли решение отменить XXXI Харбинскую международную торгово-экономической ярмарку (ХМТЭЯ), запланированную на июнь текущего года.

Причина отказа от важного ежегодного делового события - продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Канцелярии по делам Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, мероприятие перенесено на 15-19 июня 2021 года.

Провинция Хэйлунцзян готова прилагать усилия по определению точек интеграции в работе по борьбе с эпидемией и восстановлению экономического порядка. При использовании сайта ХМТЭЯ экспонентам и закупщикам будут предоставлены такие услуги, как "рыночные консультации", "представление и стыковка онлайн", "обмен большими данными" и другие.