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23.04.2020 13:42
Проект: В регионах

Парламент Якутии принял важные законы в дистанционном режиме

Текст: Владимир Таюрский
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Якутии 23 апреля впервые провело пленарное заседание в режиме видеоконференцсвязи в связи с пандемией COVID-19. Депутаты рассмотрели всего восемь вопросов.
Фото: Пресс-служба Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я)

- В дистанционном режиме парламент рассматривает законодательные инициативы главы республики, которые требуют безотлагательного рассмотрения в период действия ограничительных мер, - отметил, предваряя заседание, председатель Госсобрания Петр Гоголев.

Одним из самых актуальных вопросов повестки стала законодательная инициатива главы Якутии Айсена Николаева о внедрении практики "нулевого чтения" бюджета республики на очередной финансовый год и плановый период.

"Нулевое чтение" - это процедура, предшествующая рассмотрению законопроекта Госсобранием РС(Я) в первом чтении. Она предполагает предварительное согласование позиций законодательной и исполнительной власти по основным параметрам проекта госбюджета республики. Несмотря на то, что Бюджетным кодексом РФ проведение подобной процедуры не предусмотрено, использование ее на практике будет способствовать ускоренному процессу принятия проекта закона о государственном бюджете, повышению прозрачности и открытости бюджета. Кроме того, это позволит обеспечить консолидированный учет вносимых предложений и оптимизировать дальнейшую работу над главным финансовым документом, подчеркнули в пресс-службе Ил Тумэна.

Депутаты узаконили эту процедуру в окончательном чтении, внеся соответствующие изменения в региональный закон о бюджетном устройстве и бюджетном процессе.

На этом же заседании Ил Тумэн рассмотрел законодательную инициативу главы региона, предусматривающую обширные меры поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии. Законопроект принят в окончательном чтении.

В частности, для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в сферах туризма, предоставления гостиничных и бытовых услуг, общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта на 2020 год установлены пониженные ставки (от 1 до 5 процентов) по упрощенной системе налогообложения.

От уплаты налога на имущество освобождены организации, предоставляющие места для временного проживания, а также предприятия общепита. Организации и предприниматели, занятые регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении, освобождены от транспортного налога.

Различные льготы введены также для системообразующих предприятий Якутии, региональных операторов по обращению с коммунальными отходами, предприятий строительного комплекса, индивидуальных предпринимателей.

Не ограничившись этим, Ил Тумэн поддержал предложение депутата Виктора Федорова в адрес правительства республики о продолжении работы по введению дополнительных мер поддержки предпринимателей.

Кроме того, якутские парламентарии поддержали инициативу жителей города Якутска о присвоении почетного звания РФ "Город трудовой доблести", освободили ветеранов Великой Отечественной войны от уплаты взносов на капитальный ремонт.

Проведение пленарного заседания по видеосвязи не повлияло на его эффективность. Петр Гоголев отметил, что подготовка и проведение пленарных заседаний в дистанционном режиме четко регламентированы. Для каждого этапа (от инициативы до закона) все расписано по пунктам.

- Что касается перспектив, когда мы начинали модернизацию официального сайта iltumen.ru, решили создать дистанционные условия для работы комитетов, для коллегиальной деятельности и каждого депутата в отдельности. Это как раз и будет соответствовать формату достаточно полноценной парламентской работы, - подчеркнул спикер.

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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