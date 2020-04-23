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23.04.2020 07:55
Проект: В регионах

Приграничные районы Забайкалья войдут в программу "Дальневосточный гектар"

Текст: Валерий Голубев
Землю в приграничных районах Забайкальского края в ближайшее время можно будет взять по программе "Дальневосточный гектар".

Региональный департамент государственного имущества и земельных отношений вместе с Пограничным управлением федеральной службы безопасности России по краю ведет работу по изменению статуса пограничных территорий с "зон нельзя" на "зону использования с особыми условиями".

В Забайкалье одобрено почти 70% заявок на "дальневосточную ипотеку"

К примеру, уточняют в краевом департаменте госимущества, в Ононском районе уже подготовлены участки, которые могут взять россияне в рамках программы "Дальневосточный гектар".

С учетом внесенных изменений площадь "зон нельзя" составляет почти 1,8 миллиона гектаров. К тому времени, как на Забайкалье распространилось действие закона о "гектаре", она составляла 11 миллионов гектаров, всего же под действие программы было доступно 46 процентов территории региона - 19,7 миллиона гектаров.

Программа "Дальневосточный гектар" начала действовать в регионе 1 августа прошлого года. Это стало возможным благодаря вхождению региона в состав Дальневосточного федерального округа. Указ о включении Забайкалья в ДФО президент России Владимир Путин подписал 3 ноября 2018 года. На сегодняшний день в уполномоченные органы поступило свыше семи тысяч заявлений на приобретение "дальневосточных гектаров".

С 1 февраля возможность бесплатно оформить земельный участок в регионе получили все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года это смогут сделать жители остальных субъектов РФ.

Оформление "дальневосточного гектара" проводится бесплатно, через на портале ФИС "НаДальнийВосток.РФ".

Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

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