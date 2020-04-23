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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Рейс Москва - Южно-Сахалинск "заминировали" второй раз за неделю

Текст: Артем Красиков

Ночью 23 апреля поступило сообщение о том, что на борту самолета, летящего из Москвы в Южно-Сахалинск, заложено взрывное устройство.

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости
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После приземления, оперативные службы эвакуировали 41 пассажира и 12 членов экипажа, сообщает "Интерфакс". Никаких посторонних предметов по итогам проверки не обнаружено.

"Информация оказалась ложной. Сейчас самолет готовится к вылету в Москву по расписанию в 11:45 по местному времени, идет регистрация пассажиров", - отмечается в сообщении.

Напомним, что аналогичный анонимный звонок с угрозами о "бомбе" на рейсе до Сахалина поступил 17 апреля.

Происшествия Терроризм Антитеррор Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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