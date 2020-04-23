Рейс Москва - Южно-Сахалинск "заминировали" второй раз за неделю

Ночью 23 апреля поступило сообщение о том, что на борту самолета, летящего из Москвы в Южно-Сахалинск, заложено взрывное устройство.

После приземления, оперативные службы эвакуировали 41 пассажира и 12 членов экипажа, сообщает "Интерфакс". Никаких посторонних предметов по итогам проверки не обнаружено.

"Информация оказалась ложной. Сейчас самолет готовится к вылету в Москву по расписанию в 11:45 по местному времени, идет регистрация пассажиров", - отмечается в сообщении.

Напомним, что аналогичный анонимный звонок с угрозами о "бомбе" на рейсе до Сахалина поступил 17 апреля.