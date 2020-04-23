Тигру Амуру из сафари-парка Приморья стали искать кормильца

Глава Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев обратился к бизнесменам и властям края с просьбой стать опекунами тигра Амура, того самого, что прославился на весь мир дружбой с козлом Тимуром. Призыв опубликован на сайте учреждения.

Из-за закрытия парка и, соответственно, отсутствия посетителей, на доходы от которых он существует, у его владельцев нет средств на корм для животных.

Призыв к коммерсантам понятен, обращения же к органам власти и лично губернатору Олегу Кожемяко объясняется тем, что тигр Амур является собственностью Приморского края. В парке тигр, скажем так, "находится в оперативном управлении".

По словам Дмитрия Мезенцева, когда парк имел доход, то помогал Центру реабилитации тигров в поселке Алексеевка, перечислял средства Всемирному фонду охраны дикой природы на программу защиты леопардов, другим организациям.

Кстати, практика опекунства над животными уже действует. Так, пенсионеры Юрий Владимирович и Ирина Витальевна Исаевы из Тобольска оплатили опеку сокола-сапсана за шесть месяцев. Пенсионерка Антонина Васильевна Ососова из Тольятти готова оплачивать опеку даурского журавля.

На сайте приводится стоимость содержания разных животных в месяц. Например, на амурского тигра и африканского льва необходимо 40 тысяч рублей, дальневосточного леопарда - 17, европейской рыси - 14, дальневосточного лесного кота - 5, канадской пумы и бурого медведя - 25.

Справка "РГ"

За необычной дружбой Тимура и Амура наблюдали во всемирной паутине многие любители животных. Козла привели на обед Амуру, но он дал тигру отпор, и парнокопытное животное и хищник неожиданно подружились. Но после того, как Амур потрепал козла Тимура за холку из-за его навязчивого поведения, последнему пришлось лечиться аж в Московской академии ветеринарной медицины имени Скрябина. Затем они жили в разных вольерах, расположенных рядом друг с другом.Тимур умер в ноябре прошлого года.