Новости

В Японии выявили коронавирус еще у 14 членов экипажа Costa Atlantica 08:15
Выявлены люди с высоким риском рака поджелудочной железы 08:05
В России открыли автосалон новых советских автомобилей 08:03
Банки сообщили о росте числа мошенничеств во время самоизоляции 07:55
Тигру Амуру из сафари-парка Приморья стали искать кормильца 07:22
В США из-за коронавируса закрылся крупнейший мясокомбинат 07:20
В Хабаровске подстанцию "скорой" закрыли на карантин из-за COVID-19 07:05
Роспотребнадзор оценил эффективность антисептиков в борьбе с COVID-19 06:46
В Сингапуре нарушитель карантина приговорен к тюремному заключению 06:35
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ 06:05
В зоопарке Нью-Йорка еще у семи тигров и львов выявлен коронавирус 05:36
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа 04:29
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 40 тысяч человек 04:12
В Якутии после гибели ребенка в утонувшей машине завели дело 03:58
Генпрокуратура проверит вспышку COVID-19 в больнице Владивостока 03:45
Трамп анонсировал авиашоу в честь борцов с коронавирусом в США 03:26
За два дня более 240 россиян вернулись из Турции на родину 02:58
Глава CDC опроверг слова о второй волне коронавируса в США 02:57
Рейс Москва - Южно-Сахалинск "заминировали" второй раз за неделю 02:50
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США 02:27
США отправят ряду стран сотни аппаратов ИВЛ 02:03
Регионы получат еще 32,4 млрд рублей для оснащения коечного фонда 01:15
Системообразующие предприятия получат кредит на пополнение оборотных средств 00:51
Скончался олимпийский чемпион Москвы-1980 00:43
Кабмин обсудит выделение средств на субсидирование ипотеки под 6,5 процентов 00:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
24 апреля - видеоинтервью на тему: "Специфика работы скорой помощи в период пандемии"
23.04.2020 07:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тигру Амуру из сафари-парка Приморья стали искать кормильца

Текст: Ольга Журман

Глава Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев обратился к бизнесменам и властям края с просьбой стать опекунами тигра Амура, того самого, что прославился на весь мир дружбой с козлом Тимуром. Призыв опубликован на сайте учреждения.

Из-за закрытия парка и, соответственно, отсутствия посетителей, на доходы от которых он существует, у его владельцев нет средств на корм для животных.

Фото: REUTERS
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах

Призыв к коммерсантам понятен, обращения же к органам власти и лично губернатору Олегу Кожемяко объясняется тем, что тигр Амур является собственностью Приморского края. В парке тигр, скажем так, "находится в оперативном управлении".

По словам Дмитрия Мезенцева, когда парк имел доход, то помогал Центру реабилитации тигров в поселке Алексеевка, перечислял средства Всемирному фонду охраны дикой природы на программу защиты леопардов, другим организациям.

Кстати, практика опекунства над животными уже действует. Так, пенсионеры Юрий Владимирович и Ирина Витальевна Исаевы из Тобольска оплатили опеку сокола-сапсана за шесть месяцев. Пенсионерка Антонина Васильевна Ососова из Тольятти готова оплачивать опеку даурского журавля.

На сайте приводится стоимость содержания разных животных в месяц. Например, на амурского тигра и африканского льва необходимо 40 тысяч рублей, дальневосточного леопарда - 17, европейской рыси - 14, дальневосточного лесного кота - 5, канадской пумы и бурого медведя - 25.

Справка "РГ"

За необычной дружбой Тимура и Амура наблюдали во всемирной паутине многие любители животных. Козла привели на обед Амуру, но он дал тигру отпор, и парнокопытное животное и хищник неожиданно подружились. Но после того, как Амур потрепал козла Тимура за холку из-за его навязчивого поведения, последнему пришлось лечиться аж в Московской академии ветеринарной медицины имени Скрябина. Затем они жили в разных вольерах, расположенных рядом друг с другом.Тимур умер в ноябре прошлого года.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Дружба козла Тимура и тигра Амура

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
В постпредстве России при ООН прокомментировали блокирование резолюции РФ
Трамп подписал указ о приостановке иммиграции в США
В Кремле рассказали о сроках голосования по поправкам к Конституции
Минздрав: В России завершилась сезонная эпидемия гриппа
Денис Проценко: В Москве с COVID-19 госпитализируют больше, чем выписывают
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции